Renault Clio 6. nesliyle bambaşka! Türkiye'de üretilecek

1990’dan bu yana Avrupa’nın en önemli küçük sınıf otomobillerinden biri olan Renault Clio, 2025’in ilk yarısında kıtanın en çok satan modeli oldu. Bugüne kadar 16 milyondan fazla satışıyla “en çok satan Fransız otomobil” unvanını taşıyan Clio, yeni nesliyle bu başarıyı sürdürmeyi hedefliyor.

TASARIMDA YENİ DÖNEM

6. nesil Clio, Renault tasarımında yeni bir dönemi temsil ediyor. Daha uzun motor kaputu, belirgin hava girişleri, ince far tasarımı ve coupé’leri andıran tavan çizgisiyle selefinden ayrılıyor. Boyutlar da büyümüş durumda:

Uzunluk: 4.116 mm (+67 mm)

Genişlik: 1.768 mm (+39 mm)

Yükseklik: 1.451 mm (+11 mm)

18 inçe kadar jant seçenekleri ve yeni renklerle sunulan Clio, çok daha dinamik ve iddialı bir görünüme kavuşmuş. En üst donanım Esprit Alpine’de kullanılan alüminyum jantların yarısı geri dönüştürülmüş malzemeden üretiliyor.

DİJİTALLEŞEN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İÇ MEKÂN

Tamamen yenilenen kokpit, 10,1 inçe kadar büyüyen dijital ekranlar, 48 farklı renk seçeneğine sahip ambiyans aydınlatma ve kompakt direksiyon simidiyle sürücü odaklı bir atmosfer sunuyor. Konsol ve torpido, büyük oranda geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş. 391 litrelik bagaj hacmi ve daha düşük yükleme eşiğiyle kullanım kolaylığı artırılmış.

Yeni Clio, OpenR link adını taşıyan yeni bilgi-eğlence sistemini tanıtıyor. Google Haritalar, Google Asistan ve Google Play doğrudan entegre edilmiş durumda. Üç yıl boyunca 2 GB’lık aylık veri paketi ücretsiz sunulacak.

Kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay desteğinin yanı sıra, opsiyonel Harman Kardon ses sistemiyle daha üst sınıf bir deneyim mümkün.

GÜVENLİK VE SÜRÜŞ DESTEKLERİ

Yeni Clio’da 29’a kadar sürücü destek sistemi sunuluyor. Adaptif hız sabitleyici, acil durum şerit asistanı, geri manevrada otomatik frenleme ve yorgunluk uyarı sistemi öne çıkan özelliklerden. Safety Coach adlı sistem ise sürücünün tarzını analiz edip geliştirme önerileri veriyor.

HİBRİT MOTOR SEÇENEĞİYLE GELİYOR

Yeni Clio, 115 beygirlik 1.2 litrelik üç silindirli turbo motorla başlıyor. Bunun yanında, 158 beygir gücünde tam hibrit E-Tech seçeneği bulunuyor. Hibrit versiyon şehir içinde %80’e kadar elektrikli sürüş imkânı sağlıyor ve 1000 km’ye varan menzil sunuyor.

E-Tech Full Hybrid (158 PS): 0–100 km/s 8,3 sn, tüketim 3,9 l/100 km, CO₂ emisyonu 89 g/km’den başlayan değerler.

TCe 115 (115 PS): 0–100 km/s 10,1 sn, ortalama tüketim yaklaşık 5,0 l/100 km.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK, YIL SONUNDA YOLLARDA

Yeni Clio, üretimine Türkiye’nin Bursa fabrikasında devam edecek. Siparişler sonbaharda başlayacak, ilk teslimatlar ise 2025’in sonunda gerçekleşecek.