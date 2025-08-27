En çok satılan ikinci el modeller belli oldu: Renault, Volkswagen ve Fiat: İşte 2025’in pazar liderleri

Çevrim içi ikinci el araç platformu VavaCars, 2025’in Ocak-Temmuz dönemine ilişkin satış raporunu açıkladı. Verilere göre bu dönemde 2,9 milyondan fazla araç el değiştirdi. Satışların merkezinde ise yine C segmenti yer aldı.

YARI YILIN ŞAMPİYONU C SEGMENT

Yılın ilk yedi ayında ikinci el satışlarının yüzde 50,8’i C segment, yüzde 29,2’si B segment ve yüzde 12,7’si D segment araçlardan oluştu. En çok tercih edilen markalar arasında Renault, Volkswagen, Hyundai ve Fiat öne çıktı.

SEGMENT BAZINDA ÖNE ÇIKAN MODELLER

B Segment: Renault Clio, Hyundai i20, Volkswagen Polo

C Segment: Fiat Egea, Renault Megane, Toyota Corolla, Ford Focus

D Segment: Volkswagen Passat, BMW 3 Serisi, Skoda Superb

C segment araçların özellikle geniş iç hacim ve yakıt ekonomisi avantajıyla aileler tarafından yoğun şekilde tercih edildiği görülürken, D segmentte ise konfor, performans ve prestij ön planda oldu.

SUV’LARDA YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKİYOR

SUV segmentindeki büyüme ise hız kesmedi. Bu kategoride en çok satılan model Nissan Qashqai olurken, sırasıyla Dacia Duster, Volkswagen Tiguan ve Peugeot 3008 de ilk sıralarda yer aldı.