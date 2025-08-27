Menü Kapat
 İrem Çınar

En çok satılan ikinci el modeller belli oldu: Renault, Volkswagen ve Fiat: İşte 2025’in pazar liderleri

2025 yılı ikinci el otomobil pazarının öne çıkan verileri netleşti. Ocak-Temmuz döneminde 2,9 milyonun üzerinde araç el değiştirirken, satışların yaklaşık yarısı C segmentinde oldu. Pazarın lider markaları arasında Renault, Volkswagen ve Fiat dikkat çekti. Tüketicilerin en çok tercih ettiği modellerde ise Fiat Egea, Renault Clio, Toyota Corolla ve Nissan Qashqai ilk sıralarda yer aldı. İşte segmentlere, markalara ve modellere göre 2025’in ilk 7 ayında ikinci elde en çok alıcı bulan otomobiller…

Çevrim içi araç platformu VavaCars, 2025’in Ocak-Temmuz dönemine ilişkin satış raporunu açıkladı. Verilere göre bu dönemde 2,9 milyondan fazla araç el değiştirdi. Satışların merkezinde ise yine C segmenti yer aldı.

En çok satılan ikinci el modeller belli oldu: Renault, Volkswagen ve Fiat: İşte 2025’in pazar liderleri

YARI YILIN ŞAMPİYONU C SEGMENT

Yılın ilk yedi ayında ikinci el satışlarının yüzde 50,8’i C segment, yüzde 29,2’si B segment ve yüzde 12,7’si D segment araçlardan oluştu. En çok tercih edilen markalar arasında , , Hyundai ve Fiat öne çıktı.

En çok satılan ikinci el modeller belli oldu: Renault, Volkswagen ve Fiat: İşte 2025’in pazar liderleri

SEGMENT BAZINDA ÖNE ÇIKAN MODELLER

  • B Segment: Renault Clio, Hyundai i20, Volkswagen Polo
  • C Segment: Fiat Egea, Renault Megane, Toyota Corolla, Ford Focus
  • D Segment: Volkswagen Passat, BMW 3 Serisi, Skoda Superb

C segment araçların özellikle geniş iç hacim ve yakıt ekonomisi avantajıyla aileler tarafından yoğun şekilde tercih edildiği görülürken, D segmentte ise konfor, performans ve prestij ön planda oldu.

En çok satılan ikinci el modeller belli oldu: Renault, Volkswagen ve Fiat: İşte 2025’in pazar liderleri

SUV’LARDA YÜKSELİŞ DİKKAT ÇEKİYOR

segmentindeki büyüme ise hız kesmedi. Bu kategoride en çok satılan model Nissan Qashqai olurken, sırasıyla Dacia Duster, Volkswagen Tiguan ve Peugeot 3008 de ilk sıralarda yer aldı.

