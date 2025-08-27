Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılan zam Resmi Gazete'de

İstanbul
Türkiye’de 4,5 milyon memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personeli ilgilendiren maaş artışları Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Hükümet ve sendikalar arasında süren uzun pazarlıkların uzlaşmayla sonuçlanmaması üzerine toplu sözleşme görüşmeleri Hakem Kurulu tarafından yürütüldü. Sendika temsilcilerinin masadan kalkmasının ardından Kurul, nihai kararını dün açıklamıştı.
Alınan karara göre kamu görevlilerinin genel maaş artışı;
Buna ek olarak memurların taban aylıklarına 2026’nın ilk döneminde 1000 TL artış yapılacak.
Genel zam kararının yanı sıra, hizmet kollarına ilişkin mali ve sosyal hakları içeren 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşmesi detayları da Resmi Gazete’de yayımlandı.