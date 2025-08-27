Menü Kapat
28°
Ekonomi
Editor
Editor
 İrem Çınar

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılan zam Resmi Gazete'de

Milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personeli kapsayan zam kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Türkiye'de 4,5 milyon , memur emeklisi ve sözleşmeli personeli ilgilendiren maaş artışları 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TOPLU SÖZLEŞMEDE HAKEM KURULU DEVREYE GİRDİ

Hükümet ve sendikalar arasında süren uzun pazarlıkların uzlaşmayla sonuçlanmaması üzerine görüşmeleri Hakem Kurulu tarafından yürütüldü. Sendika temsilcilerinin masadan kalkmasının ardından Kurul, nihai kararını dün açıklamıştı.

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılan zam Resmi Gazete'de

2026 VE 2027 ZAM ORANLARI BELLİ OLDU

Alınan karara göre kamu görevlilerinin genel ;

  • 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11,
  • 2026 yılı ikinci dönem için yüzde 7,
  • 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5,
  • 2027 yılı ikinci dönem için yüzde 4 olarak belirlendi.

Buna ek olarak memurların taban aylıklarına 2026'nın ilk döneminde 1000 TL artış yapılacak.

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılan zam Resmi Gazete'de

HİZMET KOLLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Genel zam kararının yanı sıra, hizmet kollarına ilişkin mali ve sosyal hakları içeren 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşmesi detayları da Resmi Gazete'de yayımlandı.

