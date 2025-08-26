Memur zammı netleşti: Öğretmen, polis, doktor ve hemşirelerin maaşı ne olacak? İşte yeni rakamlar

Milyonlarca memur ve emeklinin gözünü çevirdiği toplu sözleşme süreci sona erdi. 2026-2027 yıllarına ilişkin zam oranları konusunda sendikalar ile hükümet arasında uzlaşma sağlanamayınca devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, hükümetin son teklifini kabul etti. Buna göre; 2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 yılı için ise yüzde 5+4 oranında maaş artışı yapılacak.

İLK TEKLİFTEN SON KARARA

Toplu sözleşme maratonunda hükümetin ilk teklifi 2026 için %10+6, 2027 için ise %4+4 olmuştu. İkinci turda taban aylıklara 1.000 TL ilave gündeme gelirken, üçüncü turda teklif %11+7 seviyesine yükseltildi. Ancak sendikaların bu oranları yetersiz bulmasıyla dosya Hakem Heyeti’ne taşındı. Heyet, bugün saat 14.00’teki dördüncü toplantısında kararını açıklayarak hükümetin teklifini değiştirmeden onayladı. Bu karar kesin nitelik taşıyor ve toplu sözleşme hükmünde uygulanacak.

SENDİKALAR MASADAN KALKTI

Hakem Heyeti’nin oranlarda bir değişiklik yapmaması üzerine Kamu-Sen ve Memur-Sen, toplantıdan çekildiklerini açıkladı. Böylece memur cephesi sürece tepkili bir şekilde masadan kalktı.

MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi %25-29 aralığında bulunuyor. Bu tahminlere göre, Ocak 2026’da maaşlara %13,26 ile %16,88 arasında enflasyon farkı yansıyacak. Bu durumda:

En düşük bekar memur maaşı: 46.709 TL = 52.903 – 54.595 TL

En düşük evli memur maaşı: 50.537 TL = 57.238 – 59.068 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 22.669 TL = 25.674 – 26.496 TL

Bu rakamlara hükümetin önerdiği 1.000 TL taban aylık artışı henüz dahil edilmedi.