Memur zammı netleşti: Öğretmen, polis, doktor ve hemşirelerin maaşı ne olacak? İşte yeni rakamlar

Hakem Heyeti, milyonlarca memur ve emekliyi yakından ilgilendiren zam kararını açıkladı. Buna göre, 2026 yılı için maaşlara yüzde 11+7, 2027 yılı için ise yüzde 5+4 oranında artış uygulanacak. Enflasyon farkının da eklenmesiyle birlikte, Ocak ayında maaşlarda yüzde 13 ila yüzde 17 arasında bir yükseliş yaşanacak. Böylece en düşük memur emeklisi maaşı 25 bin TL’nin üzerine çıkacak. Peki, öğretmen, doktor, polis ve hemşirelerin maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

Milyonlarca memur ve emeklinin gözünü çevirdiği süreci sona erdi. 2026-2027 yıllarına ilişkin konusunda sendikalar ile hükümet arasında uzlaşma sağlanamayınca devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, hükümetin son teklifini kabul etti. Buna göre; 2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 yılı için ise yüzde 5+4 oranında maaş artışı yapılacak.

Memur zammı netleşti: Öğretmen, polis, doktor ve hemşirelerin maaşı ne olacak? İşte yeni rakamlar

İLK TEKLİFTEN SON KARARA

Toplu sözleşme maratonunda hükümetin ilk teklifi 2026 için %10+6, 2027 için ise %4+4 olmuştu. İkinci turda taban aylıklara 1.000 TL ilave gündeme gelirken, üçüncü turda teklif %11+7 seviyesine yükseltildi. Ancak sendikaların bu oranları yetersiz bulmasıyla dosya Hakem Heyeti’ne taşındı. Heyet, bugün saat 14.00’teki dördüncü toplantısında kararını açıklayarak hükümetin teklifini değiştirmeden onayladı. Bu karar kesin nitelik taşıyor ve toplu sözleşme hükmünde uygulanacak.

Memur zammı netleşti: Öğretmen, polis, doktor ve hemşirelerin maaşı ne olacak? İşte yeni rakamlar

SENDİKALAR MASADAN KALKTI

Hakem Heyeti’nin oranlarda bir değişiklik yapmaması üzerine Kamu-Sen ve Memur-Sen, toplantıdan çekildiklerini açıkladı. Böylece memur cephesi sürece tepkili bir şekilde masadan kalktı.

Memur zammı netleşti: Öğretmen, polis, doktor ve hemşirelerin maaşı ne olacak? İşte yeni rakamlar

MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Merkez Bankası’nın yıl sonu beklentisi %25-29 aralığında bulunuyor. Bu tahminlere göre, Ocak 2026’da maaşlara %13,26 ile %16,88 arasında enflasyon farkı yansıyacak. Bu durumda:

En düşük bekar memur maaşı: 46.709 TL = 52.903 – 54.595 TL

En düşük evli memur maaşı: 50.537 TL = 57.238 – 59.068 TL

En düşük memur emeklisi maaşı: 22.669 TL = 25.674 – 26.496 TL

Bu rakamlara hükümetin önerdiği 1.000 TL taban aylık artışı henüz dahil edilmedi.

