Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Memur ve memur emeklisi için zam oranı belli oldu

Memur ve memur emeklisine 2026 yılı için yapılan zam teklifi 11+7 olarak kalırken, 2027 yılı için yapılan son zam teklifi 1 puan artırılarak 5+4 oldu. Memur Sen ve Kamu-Sen Hakem Kurulu'ndan çekildiklerini açıklarken, Hakem Kurulu zammı onayladı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.08.2025
saat ikonu 15:37
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
saat ikonu 16:41

Memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 dönemine ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği 8. Dönem sürecinde kritik görüşmeler sürüyor. Zam konusunda uzlaşma sağlanamaması üzerine devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, dördüncü toplantısını gerçekleştirdi.

Memur ve memur emeklisi için zam oranı belli oldu

TOPLANTIYA SAYIŞTAY BAŞKANI YENER BAŞKANLIK ETTİ

Yaklaşık bir saat süren toplantıya, Sayıştay Başkanı ve Hakem Kurulu Başkanı Metin Yener başkanlık yaptı. Görüşmede, konfederasyon temsilcileri ile kamu işveren heyeti temsilcileri, masaya getirilen talepler üzerinde kapsamlı müzakerelerde bulundu.

Memur ve memur emeklisi için zam oranı belli oldu

ZAM TEKLİFLERİNDE REVİZYON

Hakem Kurulu’nda daha önce 2026 yılı için yüzde 11+7, 2027 yılı için yüzde 4+4 oranları değerlendirilmişti. Ancak son görüşmede 2027 yılı teklifinde revizyona gidilerek oran yüzde 5+4 olarak güncellendi.

Memur Sen ve Kamu-Sen Hakem Kurulu'ndan çekildiklerini açıklarken, Hakem Kurulu zammı onayladı.

Memur ve memur emeklisi için zam oranı belli oldu

MEMURLARIN TALEPLERİ

Memur-Sen, 2026 için 10 bin TL taban maaş, %10 refah payı ve ilk altı ay %25 zam talep etmişti. 2027’de ise 7.500 TL taban maaş ve dönemsel %20 ile %15 zam istemişti.

Memur ve memur emeklisi için zam oranı belli oldu

MEMUR-SEN'DEN TEPKİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 8. Dönem Kamu sürecine ilişkin, "Biz, memura yoksulluğu reva görecek bir kararı asla kabul etmeyeceğiz, sineye çekmeyeceğiz. Direnmeye, eylemliliğe, bütün demokratik haklarımızı kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, yaptığı açıklamada, memur ve memur emeklisinin geçinmekte zorlandığını ve artık tahammülünün kalmadığını söyledi.

"HAKEM KURULU’NDAN ÇEKİLDİK"

Yalçın "Uzlaşmazlıkla sonuçlanan Toplu Sözleşmede Toplantı Tutanağı ile kayıt altına aldığımız 58 kazanım Hakem Kurulunda oylandı.

Verdiğimiz tepkiler ve Hakem Kurulu’ndaki ısrarımızla bazı olumlu adımlar atıldı ama bunlar sorunu çözmez. Hakem Kurulu’ndan çekildik." açıklamasında bulundu.

Kamu-Sen de Hakem Kurulu'ndan çekildi ve masada memur tarafı kalmadı.

