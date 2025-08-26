Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Memur-Sen’den Hakem Kurulu’na çağrı: “Adaletle karar verin”

Memur-Sen, 6,5 milyon kamu çalışanı ve emeklisini kapsayan toplu sözleşme sürecinde Kamu Hakem Kurulu’na adil ve tarafsız karar çağrısı yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde basın açıklaması yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kurul üyelerine seslenerek, “Noter damgası vurmak istemiyorsanız, talimatla değil vicdan ve adaletle hareket edin” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen’den Hakem Kurulu’na çağrı: “Adaletle karar verin”
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
26.08.2025
14:31
|
GÜNCELLEME:
26.08.2025
14:31

Yaklaşık 6,5 milyon kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren 8. Dönem süreci kritik aşamaya geldi. Görüşmelerde uzlaşı sağlanamayınca devreye giren Kamu Hakem Kurulu bugün dördüncü toplantısını yapacak.

Memur-Sen’den Hakem Kurulu’na çağrı: “Adaletle karar verin”

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN’DAN ÇAĞRI

Toplantı öncesinde üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya gelerek taleplerini yineledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı açıklamada kurul üyelerine seslenerek maaş artışlarında adaletin esas alınması gerektiğini vurguladı. Yalçın, “Eğer noter konumuna düşmek istemiyorsanız talimatla değil adaletle karar verin” ifadelerini kullandı.

Memur-Sen’den Hakem Kurulu’na çağrı: “Adaletle karar verin”

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Şimdiye kadar üç kez toplanan Kamu Hakem Kurulu’ndan henüz bir açıklama gelmedi. Kurulun, en geç 27 Ağustos’a kadar ve emeklilerin maaş zammına ilişkin kararını duyurması bekleniyor.

Memur-Sen, talepleri arasında enflasyona karşı koruyucu maaş artışları, sosyal hakların geliştirilmesi ve emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi bulunduğunu açıkladı.

