Memur-Sen’den Hakem Kurulu’na çağrı: “Adaletle karar verin”

Yaklaşık 6,5 milyon kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme süreci kritik aşamaya geldi. Görüşmelerde uzlaşı sağlanamayınca devreye giren Kamu Hakem Kurulu bugün dördüncü toplantısını yapacak.

MEMUR-SEN GENEL BAŞKANI ALİ YALÇIN’DAN ÇAĞRI

Toplantı öncesinde Memur-Sen üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya gelerek taleplerini yineledi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, burada yaptığı açıklamada kurul üyelerine seslenerek maaş artışlarında adaletin esas alınması gerektiğini vurguladı. Yalçın, “Eğer noter konumuna düşmek istemiyorsanız talimatla değil adaletle karar verin” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Şimdiye kadar üç kez toplanan Kamu Hakem Kurulu’ndan henüz bir açıklama gelmedi. Kurulun, en geç 27 Ağustos’a kadar kamu çalışanları ve emeklilerin maaş zammına ilişkin kararını duyurması bekleniyor.

Memur-Sen, talepleri arasında enflasyona karşı koruyucu maaş artışları, sosyal hakların geliştirilmesi ve emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi bulunduğunu açıkladı.