Memur olmak isteyenler dikkat! 46 kamu kurumu personel alacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Kamu kurumları Ağustos ayında da personel ihtiyacını karşılamak üzere alımlara hız kesmeden devam ediyor. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni ilanlarla birlikte toplamda 9 bin 442 kişilik kadro için personel alımı yapılacak. Memur olma hayali kuran adaylar gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki hangi kurumlar personel alımı yapacak? Memur alımı için başvuru tarihleri ne? İşte merak edilen detaylar…

PERSONEL ALIMI İLANLARI:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 3 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Mersin Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Başvurular 9 Eylül tarihinde sona erecek.

TCDD 80 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

TCDD bünyesinde istihdam edilmek üzere 80 sürekli alımı yapacak.

Başvurular 29 Ağustos tarihinde sona erecek.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ENGELLİ VE HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 engelli işçi ve 1 eski hükümlü işçi alımı yapacak.

Başvurular 1 Eylül tarihinde sona erecek.

ALAPLI BELEDİYESİ 5 İTFAİYE ERİ ALACAK

Alaplı Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 itfaiye eri alımı yapacak.

Başvurular 6 Ekim tarihinde başlayacak 10 Ekim tarihinde sona erecek.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

Sinop Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 eski hükümlü işçi alımı yapacak.

Başvurular 29 Ağustos tarihinde sona erecek.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 19 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 19 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 9 Eylül tarihinde sona erecek.

ARDAHAN BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Ardahan Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli mühendis alımı yapacak.

Başvurular 6 Ekim tarihinde başlayacak 9 Ekim tarihinde sona erecek.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 26 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 26 sürekli işçi alımı yapacak.

Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak 5 Eylül tarihinde sona erecek.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 8000 UZMAN ERBAŞ ALACAK

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8000 uzman erbaş alımı yapacak.

Başvurular 3 Eylül tarihinde sona erecek.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ 50 ZABITA MEMURU ALACAK

Şehitkamil Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 50 zabıta memuru alımı yapacak.

Başvurular 18 Eylül tarihinde başlayacak 29 Eylül tarihinde sona erecek.

REYHANLI BELEDİYESİ 2 MEMUR ALACAK

Reyhanlı Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.

Başvurular 29 Eylül tarihinde başlayacak 3 Ekim tarihinde sona erecek.

KARAYOLLARI 1 ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ ALACAK

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 eski hükümlü işçi alımı yapacak.

Başvurular 26 Ağustos tarihinde sona erecek.

TÜİK 9 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

TÜİK bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Başvurular 1 Eylül tarihinde sona erecek.

EDİRNE BELEDİYESİ İTFAİYE ERİ VE ZABITA MEMURU ALACAK

Edirne Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 zabıta memuru ve 15 itfaiye eri alımı yapacak.

Başvurular 20 Ekim tarihinde başlayacak 24 Ekim tarihinde sona erecek.

PAZARAĞAÇ BELEDİYESİ 3 MEMUR ALACAK

Pazarağaç Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 memur alımı yapacak.

Başvurular 1 Ekim tarihinde başlayacak 3 Ekim tarihinde sona erecek.

BAYDİĞİN BELEDİYESİ 2 MEMUR ALACAK

Baydiğin Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.

Başvurular 22 Eylül tarihinde başlayacak 24 Eylül tarihinde sona erecek.

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 19 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Pamukkale Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 19 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 1 Eylül tarihinde sona erecek.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2 ASTRONOM ALACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 astronom alımı yapacak.

Başvurular 29 Ağustos tarihinde sona erecek.

MİDYAT BELEDİYESİ 25 ZABITA MEMURU ALACAK

Midyat Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 zabıta memuru alımı yapacak.

Başvurular 22 Eylül tarihinde başlayacak 26 Eylül tarihinde sona erecek.

NARMAN BELEDİYESİ 2 MEMUR ALACAK

Narman Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.

Başvurular 24 Eylül tarihinde başlayacak 26 Eylül tarihinde sona erecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 795 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 8 Eylül tarihinde sona erecek.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 3 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 8 Eylül tarihinde başlayacak 22 Eylül tarihinde sona erecek.

PURSAKLAR BELEDİYESİ 15 ZABITA MEMURU ALACAK

Pursaklar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 zabıta memuru alımı yapacak.

Başvurular 6 Ekim tarihinde başlayacak 10 Ekim tarihinde sona erecek.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ 23 MEMUR ALACAK

Bayrampaşa Belediyesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 23 memur alımı yapacak.

Başvurular 15 Eylül tarihinde başlayacak 19 Eylül tarihinde sona erecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALACAK

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 25 Ağustos tarihinde başlayacak 9 Eylül tarihinde sona erecek.

AMASRA BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Amasra Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 29 Eylül tarihinde başlayacak 3 Ekim tarihinde sona erecek.

ÇEŞME BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Çeşme Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 6 Ekim tarihinde başlayacak 8 Ekim tarihinde sona erecek.

PINARHİSAR BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Pınarhisar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 23 Eylül tarihinde başlayacak 25 Eylül tarihinde sona erecek.

MSB SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ VE UZMAN YARDIMCISI ALACAK

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı ve sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.

Başvurular 3 Eylül tarihinde sona erecek.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 25 DENETÇİ YARDIMCISI ALACAK

Sayıştay Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 denetçi yardımcısı alımı yapacak.

Başvurular 10 Eylül tarihinde başlayacak 18 Eylül tarihinde sona erecek.

ARMUTLU BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Armutlu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 22 Eylül tarihinde başlayacak 24 Eylül tarihinde sona erecek.

ADİLCEVİZ BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Adilceviz Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 15 Eylül tarihinde başlayacak 18 Eylül tarihinde sona erecek.

GÜNEY (AFYONKARAHİSAR) BELEDİYESİ 2 MEMUR ALACAK

Güney (Afyonkarahisar) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.

Başvurular 17 Eylül tarihinde başlayacak 19 Eylül tarihinde sona erecek.

YILDIRIM BELEDİYESİ 30 MEMUR ALACAK

Yıldırım Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 memur alımı yapacak.

Başvurular 16 Eylül tarihinde başlayacak 18 Eylül tarihinde sona erecek.

AKSARAY BELEDİYESİ 41 PERSONEL ALACAK

Aksaray Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 itfaiye eri 15 zabıta memuru alımı yapacak.

Başvurular 8 Eylül tarihinde başlayacak 10 Eylül tarihinde sona erecek.

ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 90 PERSONEL ALACAK

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 zabıta memuru 50 itfaiye eri alımı yapacak.

Zabıta memuru için başvurular 22 Eylül tarihinde başlayacak 1 Ekim tarihinde sona erecek.

itfaiye eri için başvurular 8 Eylül tarihinde başlayacak 19 Eylül tarihinde sona erecek.

KIZILIRMAK BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Kızılırmak Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak 3 Eylül tarihinde sona erecek.

SORGUN BELEDİYESİ 5 MEMUR ALACAK

Sorgun Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 memur alımı yapacak.

Başvurular 8 Eylül tarihinde başlayacak 10 Eylül tarihinde sona erecek.

BALÇOVA BELEDİYESİ 4 ZABITA MEMURU ALACAK

Balçova Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 zabıta memuru alımı yapacak.

Başvurular 10 Eylül tarihinde başlayacak 12 Eylül tarihinde sona erecek.

OTLUKBELİ BELEDİYESİ 1 HARİTA MÜHENDİSİ ALACAK

Otlukbeli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 harita mühendisi alımı yapacak.

Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak 3 Eylül tarihinde sona erecek.

HAN BELEDİYESİ 1 MÜHENDİS ALACAK

Han Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 mühendis alımı yapacak.

Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak 3 Eylül tarihinde sona erecek.

HÜYÜK BELEDİYESİ 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Hüyük Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak 3 Eylül tarihinde sona erecek.

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 40 MEMUR ALACAK

Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 memur alımı yapacak.

Başvurular 3 Eylül tarihinde başlayacak 5 Eylül tarihinde sona erecek.

GEREDE BELEDİYESİ 2 MEMUR ALACAK

Gerede Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.

Başvurular 2 Eylül tarihinde başlayacak 4 Eylül tarihinde sona erecek.

SİLİVRİ BELEDİYESİ 7 PERSONEL ALACAK

Silivri Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 personel alımı yapacak.

Başvurular 18 Temmuz tarihinde başlayacak 28 Ağustos tarihinde sona erecek.

KALKANDERE BELEDİYESİ 1 MEMUR ALACAK

Kalkandere Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.

Başvurular 25 Ağustos tarihinde başlayacak 29 Ağustos tarihinde sona erecek.

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ 31 MEMUR ALACAK

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 31 memur alımı yapacak.

Başvurular 1 eylül tarihinde başlayacak 3 Eylül tarihinde sona erecek.