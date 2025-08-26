Memur olmak isteyenler dikkat! 46 kamu kurumu personel alacak: İşte başvuru şartları ve tarihleri

Kamu kurumları Ağustos ayında da personel ihtiyacını karşılamak üzere alımlara hız kesmeden devam ediyor. Resmî Gazete’de yayımlanan yeni ilanlarla birlikte toplamda 9 bin 442 kişilik kadro için personel alımı yapılacak. Memur olma hayali kuran adaylar gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki hangi kurumlar personel alımı yapacak? Memur alımı için başvuru tarihleri ne? İşte merak edilen detaylar…
Mersin Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.
Başvurular 9 Eylül tarihinde sona erecek.
TCDD bünyesinde istihdam edilmek üzere 80 sürekli alımı yapacak.
Başvurular 29 Ağustos tarihinde sona erecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 engelli işçi ve 1 eski hükümlü işçi alımı yapacak.
Başvurular 1 Eylül tarihinde sona erecek.
Alaplı Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 itfaiye eri alımı yapacak.
Başvurular 6 Ekim tarihinde başlayacak 10 Ekim tarihinde sona erecek.
Sinop Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 eski hükümlü işçi alımı yapacak.
Başvurular 29 Ağustos tarihinde sona erecek.
Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 19 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 9 Eylül tarihinde sona erecek.
Ardahan Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli mühendis alımı yapacak.
Başvurular 6 Ekim tarihinde başlayacak 9 Ekim tarihinde sona erecek.
Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 26 sürekli işçi alımı yapacak.
Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak 5 Eylül tarihinde sona erecek.
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8000 uzman erbaş alımı yapacak.
Başvurular 3 Eylül tarihinde sona erecek.
Şehitkamil Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 50 zabıta memuru alımı yapacak.
Başvurular 18 Eylül tarihinde başlayacak 29 Eylül tarihinde sona erecek.
Reyhanlı Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.
Başvurular 29 Eylül tarihinde başlayacak 3 Ekim tarihinde sona erecek.
Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 eski hükümlü işçi alımı yapacak.
Başvurular 26 Ağustos tarihinde sona erecek.
TÜİK bünyesinde istihdam edilmek üzere 9 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.
Başvurular 1 Eylül tarihinde sona erecek.
Edirne Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 zabıta memuru ve 15 itfaiye eri alımı yapacak.
Başvurular 20 Ekim tarihinde başlayacak 24 Ekim tarihinde sona erecek.
Pazarağaç Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 memur alımı yapacak.
Başvurular 1 Ekim tarihinde başlayacak 3 Ekim tarihinde sona erecek.
Baydiğin Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.
Başvurular 22 Eylül tarihinde başlayacak 24 Eylül tarihinde sona erecek.
Pamukkale Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 19 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 1 Eylül tarihinde sona erecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 astronom alımı yapacak.
Başvurular 29 Ağustos tarihinde sona erecek.
Midyat Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 zabıta memuru alımı yapacak.
Başvurular 22 Eylül tarihinde başlayacak 26 Eylül tarihinde sona erecek.
Narman Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.
Başvurular 24 Eylül tarihinde başlayacak 26 Eylül tarihinde sona erecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 8 Eylül tarihinde sona erecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 3 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 8 Eylül tarihinde başlayacak 22 Eylül tarihinde sona erecek.
Pursaklar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 zabıta memuru alımı yapacak.
Başvurular 6 Ekim tarihinde başlayacak 10 Ekim tarihinde sona erecek.
Bayrampaşa Belediyesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 23 memur alımı yapacak.
Başvurular 15 Eylül tarihinde başlayacak 19 Eylül tarihinde sona erecek.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 35 müfettiş yardımcısı alımı yapacak.
Başvurular 25 Ağustos tarihinde başlayacak 9 Eylül tarihinde sona erecek.
Amasra Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.
Başvurular 29 Eylül tarihinde başlayacak 3 Ekim tarihinde sona erecek.
Çeşme Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.
Başvurular 6 Ekim tarihinde başlayacak 8 Ekim tarihinde sona erecek.
Pınarhisar Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.
Başvurular 23 Eylül tarihinde başlayacak 25 Eylül tarihinde sona erecek.
Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı ve sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak.
Başvurular 3 Eylül tarihinde sona erecek.
Sayıştay Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 denetçi yardımcısı alımı yapacak.
Başvurular 10 Eylül tarihinde başlayacak 18 Eylül tarihinde sona erecek.
Armutlu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 22 Eylül tarihinde başlayacak 24 Eylül tarihinde sona erecek.
Adilceviz Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 15 Eylül tarihinde başlayacak 18 Eylül tarihinde sona erecek.
Güney (Afyonkarahisar) Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.
Başvurular 17 Eylül tarihinde başlayacak 19 Eylül tarihinde sona erecek.
Yıldırım Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 memur alımı yapacak.
Başvurular 16 Eylül tarihinde başlayacak 18 Eylül tarihinde sona erecek.
Aksaray Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 25 itfaiye eri 15 zabıta memuru alımı yapacak.
Başvurular 8 Eylül tarihinde başlayacak 10 Eylül tarihinde sona erecek.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 zabıta memuru 50 itfaiye eri alımı yapacak.
Zabıta memuru için başvurular 22 Eylül tarihinde başlayacak 1 Ekim tarihinde sona erecek.
itfaiye eri için başvurular 8 Eylül tarihinde başlayacak 19 Eylül tarihinde sona erecek.
Kızılırmak Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak 3 Eylül tarihinde sona erecek.
Sorgun Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 memur alımı yapacak.
Başvurular 8 Eylül tarihinde başlayacak 10 Eylül tarihinde sona erecek.
Balçova Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 4 zabıta memuru alımı yapacak.
Başvurular 10 Eylül tarihinde başlayacak 12 Eylül tarihinde sona erecek.
Otlukbeli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 harita mühendisi alımı yapacak.
Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak 3 Eylül tarihinde sona erecek.
Han Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 mühendis alımı yapacak.
Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak 3 Eylül tarihinde sona erecek.
Hüyük Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 sözleşmeli personel alımı yapacak.
Başvurular 1 Eylül tarihinde başlayacak 3 Eylül tarihinde sona erecek.
Denizli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 40 memur alımı yapacak.
Başvurular 3 Eylül tarihinde başlayacak 5 Eylül tarihinde sona erecek.
Gerede Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 memur alımı yapacak.
Başvurular 2 Eylül tarihinde başlayacak 4 Eylül tarihinde sona erecek.
Silivri Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 personel alımı yapacak.
Başvurular 18 Temmuz tarihinde başlayacak 28 Ağustos tarihinde sona erecek.
Kalkandere Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 1 memur alımı yapacak.
Başvurular 25 Ağustos tarihinde başlayacak 29 Ağustos tarihinde sona erecek.
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 31 memur alımı yapacak.
Başvurular 1 eylül tarihinde başlayacak 3 Eylül tarihinde sona erecek.