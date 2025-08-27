Menü Kapat
28°
Avatar
Editor
 İrem Çınar

Emekli olacaklar dikkat! İsa Karakaş’tan ömür boyu maaşınızı etkileyecek kritik tavsiye: Yüzde 30'larda fark beklemeyin

Emeklilik hazırlığında olanlar, geçtiğimiz yıllarda başvuru tarihinin maaş ve haklar üzerindeki etkilerini sıkça tartışmıştı. Bu nedenle, “Bu yıl mı yoksa 2026’da mı emekli olmak daha avantajlı?” sorusu yeniden gündeme geldi. SGK Uzmanı İsa Karakaş, emekli olmayı düşünenler için dikkat edilmesi gereken önemli noktaları açıkladı.

Emekli olacaklar dikkat! İsa Karakaş’tan ömür boyu maaşınızı etkileyecek kritik tavsiye: Yüzde 30'larda fark beklemeyin
hazırlığında olanlar için başvuru tarihi hâlâ kritik bir öneme sahip. Önceki yıllarda uzmanlar, emeklilik başvurusunun yapıldığı döneme göre emekli maaşlarında ciddi farklar oluşabileceğine dikkat çekerken, bu yıl da konu tekrar gündeme geldi. Uzmanı İsa Karakaş, emeklilik planlayanlara önemli uyarılarda bulundu.

Emekli olacaklar dikkat! İsa Karakaş’tan ömür boyu maaşınızı etkileyecek kritik tavsiye: Yüzde 30'larda fark beklemeyin

BU YIL MAAŞLARDA BÜYÜK FARK OLACAK MI?

Türkiye Gazetesi’ndeki değerlendirmesinde Karakaş, başvuru tarihi farkının aynı koşullara sahip emekliler arasında bile kalıcı farklılıklar oluşturabileceğine vurgu yaptı. Geçtiğimiz yıl bunun en net örneğinin görüldüğünü belirten Karakaş, 2024’te yılbaşından önce emekli olanların, sonrasında emekli olanlara göre yüzde 30’a varan avantaj sağladığını belirtti.

Ancak bu yıl durum biraz farklı. Karakaş, özellikle Emekli Sandığı’na tabi memurların endişelenmesine gerek olmadığını belirterek, “2025 ve 2026’da yaşanabilecek maaş farkları bu grubu etkilemeyecek. Etkilenebilecek kişiler, sadece ilk defa 5510 sayılı Kanuna tabi olarak çalışmaya başlayan memurlar” ifadelerini kullandı.

Emekli olacaklar dikkat! İsa Karakaş’tan ömür boyu maaşınızı etkileyecek kritik tavsiye: Yüzde 30'larda fark beklemeyin

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMASINDA DÖNEM ÖNEMLİ

Karakaş, emekli maaşlarının hesaplanmasında sigortalılık döneminin belirleyici olduğunu şöyle açıkladı:

  • Özel sektörde 31/12/1999 ve öncesi, kamu sektöründe 14/1/2000 ve öncesi hizmetlerdeki başvurular, eski SSK göstergelerine göre hesaplanır.
  • 2000 öncesi hizmetleri olan ve 2000-2008/Ekim arasında başvuranların maaşları ikili karma sisteme göre belirlenir.
  • 2000 sonrası hizmetleri olup 2008/Ekim ve sonrası başvurular, yeni sisteme göre hesaplanır.
  • Karma sistemlerde, sigortalılık süresi ve geçtiği dönem, özellikle aylık bağlama oranı (ABO) açısından kritik önem taşır.

Karakaş, bu nedenle “Emekli aylıkları normalde basit şekilde hesaplanmalı, fakat sistemdeki değişiklikler ve karma hesaplamalar işleri karmaşık hâle getiriyor” diye sözlerine ekledi.

Emekli olacaklar dikkat! İsa Karakaş’tan ömür boyu maaşınızı etkileyecek kritik tavsiye: Yüzde 30'larda fark beklemeyin

ENFLASYON RAKAMLARI BELİRLEYİCİ

Emeklilik için bekleyenler, bu yıl mı yoksa yılbaşında mı başvuru yapmanın avantajlı olduğunu merak ediyor. Karakaş’a göre, bunun cevabı 2025’e ait ve gelişme hızı (GM) verilerinin açıklanmasına bağlı. Ağustos ve takip eden aylara ait enflasyon rakamları beklenmeden kesin karar verilmemesi gerekiyor.

Ayrıca asgari ücret ve memur maaşlarına yapılacak olası güncellemeler, özellikle asgari ücret üzerinde maaş alanlar veya kıdem tazminatı tavanını aşanlar için önem arz ediyor.

Emekli olacaklar dikkat! İsa Karakaş’tan ömür boyu maaşınızı etkileyecek kritik tavsiye: Yüzde 30'larda fark beklemeyin

ÖMÜR BOYU ETKİSİ OLACAK KARARLAR

Karakaş, emeklilik planlayanların “Bu yıl mı yoksa 2026’da mı emekli olmalıyım?” sorusunun çok kritik olduğunu vurguladı.

Karakaş, “Ömür boyu sizin ve ailenizin hayatını etkileyebilecek bir karar. Maaş hesapları değişken ve enflasyon dalgalıysa acele etmeyin” dedi.

Ancak Karakaş, bu yıl geçen yılki gibi çift haneli yüzde 30’luk farkların oluşmasının beklenmediğini belirterek, şunları ekledi:

“Yüksek maaş için en önemli faktör, çalışırken ödenen prim günlerinizdir. ‘2025 mi 2026 mı?’ konusunda bu yıl rahat karar verebilirsiniz. Lafın özü: Dereyi görmeden paçaları sıvamayın.”

