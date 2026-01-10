Menü Kapat
11°
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde karşılaşıyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler

Turkcell Süper Kupa'da dev finalde Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün saat 18.45'te karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. İşte karşılaşma öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

Turkcell Süper Kupa'da final maçının heyecanı yaşanacak. Futbolseverlerin nefeslerini tutarak takip edeceği dev finalde Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün saat 18.45'te karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak zorlu maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Dev derbi, ATV ekranlarından yayınlanacak.

Galatasaray, Süper Kupa'da yarı finalde Trabzonspor ile karşılaşmıştı. Mücadeleyi 4-1 kazanan sarı-kırmızılılar, organizasyonda adını finale yazdırmayı başarmıştı. Fenerbahçe ise Süper Kupa'nın yarı finalinde Samsunspor ile kozlarını paylaşmıştı. Karşılaşmayı 2-0 kazanan sarı-lacivertliler, finale yükselmeyi başarmıştı.

GALATASARAY'DAKİ SON GELİŞMELER

Galatasaray'da 2 futbolcu, bugünkü derbide forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Senegal adına mücadele eden Ismail Jakobs, derbide takımlarının yanında olamayacak.

FENERBAHÇE'DE EKSİK SAYISI FAZLA

Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown ve Edson Alvarez maçta forma giyemeyecek. Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.

Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçında ilk 11'de forma giyen yeni transferi Anthony Musaba'nın yanı sıra Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra sarı-lacivertli kulübe dönen tecrübeli kaleci Mert Günok'un bugünkü maçta kadroda yer alması bekleniyor.

İtalya'nın Lazio ekibinden transfer edilen Matteo Guendouzi de maç kadrosunda yer alabilir.

LİGDEKİ MÜCADELEDE KAZANAN ÇIKMAMIŞTI

Galatasaray ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında 14. hafta maçında Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya gelmişti.

1 Aralık'ta oynanan maçta öne geçen taraf 27. dakikada Leroy Sane'nin attığı golle konuk ekip Galatasaray olmuştu. Ev sahibi Fenerbahçe ise mücadelenin 90+5. dakikasında Jhon Duran'ın kaydettiği golle skora dengeyi getirmişti. Maçın kalan bölümünde başka gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.

GALATASARAY'DA HEDEF 8. ŞAMPİYONLUK

Galatasaray, 2006'dan bu yana "Süper Kupa" adıyla düzenlenen finali 7 kez kazandı. Süper Kupa'yı en fazla müzesine götüren takım ünvanını elinde bulunduran sarı-kırmızılı ekip, sekizinci şampiyonluğunu hedefliyor.

Galatasaray; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Sarı-kırmızılı ekip, daha önce "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası" adıyla 33 kez düzenlenen organizasyonda da 10 kez mutlu sona ulaştı.

FENERBAHÇE EN SON 2014'TE KAZANDI

2006 yılından bu yana oynanan Süper Kupa'da Fenerbahçe, 6 kez final oynama hakkı kazandı. 2007 yılında Süper Kupa'yı ilk kez müzesine götüren sarı-lacivertliler, 2009'da da finalde mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'nin son Süper Kupa zaferi ise 2014 yılındaydı. Finalde Galatasaray'la karşılaşan sarı-lacivertliler, normal süresi 0-0 sona eren maçta rakibini penaltı atışlarıyla mağlup ederek kupayı kaldırdı.

Fenerbahçe biri hükmen 3 kez de finalde kaybetti. Sarı-lacivertli ekip, 3 finali de Galatasaray'a karşı oynadı.

EZELİ RAKİPLER SÜPER KUPA'DA 8. KEZ KARŞILAŞACAK

1965-1966 sezonundan bu yana "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın 8. kez karşı karşıya gelecek.

Altısı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan 3 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki 4 Süper Kupa mücadelesinde ise sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertlier ise 1 kez kupayı kaldırdı.

İki ekip arasında oynanan Süper Kupa maçlarının sonuçları şöyle:

1972-1973 | Fenerbahçe-Galatasaray: 2-1
1984-1985 | Fenerbahçe-Galatasaray: 1-1 (4-2 pen.)
1995-1996 | Galatasaray-Fenerbahçe: 3-0
2011-2012 | Galatasaray-Fenerbahçe: 3-2
2012-2013 | Galatasaray-Fenerbahçe: 1-0 (Uzatmada)
2013-2014 | Fenerbahçe-Galatasaray: 0-0 (3-2 pen.)
2022-2023 | Galatasaray-Fenerbahçe: 3-0 (Hükmen)

REKABETTE 405. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde bugün oynayacakları derbiyle tarihte 405'inci kez rakip olacaklar. Rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 404 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 130 kez (biri hükmen) galip geldi. 125 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 544 gole, Galatasaray 505 golle (3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere) karşılık verdi.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Icardi

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, İsmail, Asensio, Musaba, Kerem, Duran

