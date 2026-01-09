Menü Kapat
Manchester City'den ayrılıp Kayserispor'a geldi! Genç yıldız Süper Lig'de forma giyecek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor'da sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılar, Premier Lig'in dev kulüplerinden Manchester City'nin U21 takımında oynayan Jadel Katongo ile anlaşmaya vardı. Genç yıldızın, kısa süre içerisinde Kayserispor'un kampına katılması bekleniyor.

Manchester City'den ayrılıp Kayserispor'a geldi! Genç yıldız Süper Lig'de forma giyecek
Trendyol Süper Lig'de topladığı 15 puanla ilk devreyi 16. sırada tamamlayan Zecorner Kayserispor, devre arası transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ligde kalma hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için çok sayıda oyuncuyla temaslarını sürdüren sarı-kırmızılılar, Premier Lig'de forma giyen isimle anlaşmaya vardı.

KAYSERİSPOR'A MANCHESTER CITY'DEN TRANSFER

Kayserispor, Premier Lig'in dev ekiplerinden Manchester City'nin U21 takımında oynayan savunma oyuncusu Jadel Katongo'nun transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşmaya vardı.

Manchester City'den ayrılıp Kayserispor'a geldi! Genç yıldız Süper Lig'de forma giyecek

Stoper ve sağ bek mevkilerinde görev yapabilen 21 yaşındaki futbolcunun, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde Kayserispor'un kampına katılması bekleniyor.

Teknik heyetin olumlu raporu doğrultusunda kadroya dahil edilen Katongo'nun, genç yaşı ve çok yönlü yapısıyla savunmada alternatifleri artırması hedefleniyor.

Kayserispor yönetiminin, transferi kısa süre içinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.

