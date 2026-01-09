Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 Murat Makas

Rafa Silva düğümü çözülüyor! Portekiz basını duyurdu: Transfer için ödeme yapabilirler

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın transfer durumu Antalya kampı sonrası çözülüyor. Portekiz basını Benfica ile temasların sürdüğünü ve İstanbul'da transfer durumunun netleşeceğini yazdı.

Rafa Silva düğümü çözülüyor! Portekiz basını duyurdu: Transfer için ödeme yapabilirler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.01.2026
13:32
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
13:32

Beşiktaş’ta yıldız oyuncu Rafa Silva ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Maçlara çıkmayan ve antrenmanda isteksiz görüntü veren Rafa Silva teknik heyetin tepkisini çekti.

Ayrılması gündemde olan Silva için Portekiz basını özellikle Benfica ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi. Portekiz'de yayın yapan A Bola internet sitesinde yayınlanan habere göre, Rafa Silva hala Benfica'nın ara transfer dönemi planları arasında. Mourinho'nun çalıştırdığı ekipte yönetim, yıldız oyuncuyu devre arasında renklerine katmak için arka planda transfer pazarlıklarını sürdürüyor.

Rafa Silva düğümü çözülüyor! Portekiz basını duyurdu: Transfer için ödeme yapabilirler

BENFICA ÖDEME YAPABİLİR

Benfica'nın, Beşiktaş'ın taleplerini karşılamak ve forvet oyuncusunu geri almak için bir miktar ödeme yapabilir. Transferden 10 milyon Euro bekleyen Beşiktaş yönetimi Rafa’ya net tavrını koydu. Haberde Beşiktaş’ta Rafa Silva’nın transfer durumunun İstanbul’da netleşeceği bildirildi.

Rafa Silva düğümü çözülüyor! Portekiz basını duyurdu: Transfer için ödeme yapabilirler

İKİ KULÜP ARASINDA TEMASLAR SÜRÜYOR

Benfica’dan 30 Haziran’a kadar kiralanan sol bek David Jurásek’in sözleşmesinin feshi konusu da masada yer alıyor. Tarafların, kulüpler arasındaki ilişkilerin zarar görmemesi konusunda karşılıklı bir hassasiyet taşıdığı, bu nedenle Çek futbolcunun durumunun Rafa Silva sürecini olumsuz etkilememesi adına görüşmelerin büyük bir dikkatle yürütüldüğü ifade ediliyor.

