TFF 43 Süper Lig antrenörünü bahis nedeniyle PFDK'ya sevk etti

Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda Süper Lig'de görev yapmış 43 antrenörü bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiğini açıkladı.

TFF'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig Kulüplerinde görev yapmış olan Antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 09.01.2026

tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

ÜMİT DAVALA VE AHMET DURSUN DA ARALARINDA

Bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenörün yer aldığı listede eski futbolcular Olcan Adın, Ümit Davala ve Ahmet Dursun da bulunuyor. İşte PFDK'ya sevk edilen isimler: