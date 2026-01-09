Menü Kapat
 Selahattin Demirel

Fenerbahçe'de ayrılık: İrfan Can Eğribayat Samsunspor'da

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat ile yollar ayrıldı. Samsunspor Eğribayat ile birlikte Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın transferlerini resmen açıkladı.

Fenerbahçe'de ayrılık: İrfan Can Eğribayat Samsunspor'da
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.01.2026
saat ikonu 19:31
|
GÜNCELLEME:
09.01.2026
saat ikonu 20:00

Ara transfer döneminde takımlar kadrolarına son şekli verirken transfer gelişmeleri de yaşanmaya devam ediyor.

Samsunspor'dan yapılan açıklamada Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat'ın kiralık olarak Karadeniz temsilcisinin kadrosuna katıldığı duyuruldu. Açıklamada ayrıca Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın da Samsunspor forması giyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de ayrılık: İrfan Can Eğribayat Samsunspor'da

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ SAMSUN'DA TAMAMLANACAK

Kulübün yazılı açıklamasında bildirilen durum için şu ifadeler kullanıldı:

"Kulübümüz, Fenerbahçe A.Ş.'den İrfan Can Eğribayat ve ikas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Sporcular, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

FENERBAHÇE DE AÇIKLAMA YAPTI

Fenerbahçe de konuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı lacivertli kulübün açıklamasında "Futbolcumuz İrfan Can Eğribayat, satın alma opsiyonu ile birlikte sezon sonuna kadar Samsunspor’a kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz" denildi.

ETİKETLER
#Spor
#Spor
