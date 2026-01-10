Çayı demlerken ve içerken yapılan o hata kansızlığa neden oluyor: Tiryakiler yıllardır yanlış biliyormuş

TANENLER VE DEMİR İLİŞKİSİ: KİMYASAL BLOKAJ

Çay yapraklarında doğal olarak bulunan polifenoller ve tanenler, güçlü antioksidanlardır. Ancak bu maddelerin demir mineraline karşı özel bir ilgisi vardır. Özellikle bitkisel kaynaklı (non-heme) demir ile birleştiklerinde, çözünmeyen bir kompleks oluştururlar.

Siz ıspanak, mercimek veya yumurta yediğinizde, midenizdeki demir serbest haldedir ve emilmeyi bekler. Ancak üzerine hemen koyu bir çay içtiğinizde, çaydaki tanenler bu demir moleküllerini yakalar ve birbirine bağlar. Vücut, bu bağlı molekülü tanıyamaz ve ememez. Sonuç olarak demir, kana karışmak yerine sindirim sistemi yoluyla vücuttan atılır. Araştırmalar, yemekle birlikte veya hemen sonra içilen bir fincan çayın, demir emilimini %60 ile %70 oranında azalttığını göstermektedir. Bu oran, özellikle demir ihtiyacı yüksek olan kadınlar ve gelişme çağındaki çocuklar için kritik bir kayıptır.