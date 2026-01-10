Euro düşüşte, dolar tırmanışa geçti! İşte 10 Ocak 2026 güncel döviz kuru

Kategoriler
Piyasalardaki hareketlilik 10 Ocak Cumartesi günü de devam ediyor. İç ve dış piyasaya hakim olmak isteyen vatandaşlar da güncel döviz kurlarını araştırmaya başladı. Dolar günü yükselişle açarken, euro düşüşe geçti. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira oldu? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 10 Ocak 2026 güncel döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
Alış (TL): 43,1213
Satış (TL): 43,1399
EURO NE KADAR?
Alış (TL): 50,1938
Satış (TL): 50,2419