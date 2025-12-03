Denizli'de dehşet! Engelli eşini boğazı kesilmiş halde buldu

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Dokuzkavaklar Mahallesi'nde dehşet yaşandı. 51 yaşındaki engelli Erkan Menteş'ten haber alamayan eşi panikle eve gidince korkunç manzara ile karşılaştı. Eve giren kadın kocasını kanlar içinde buldu.

BOĞAZININ KESİLDİĞİ BELİRLENDİ

Kadının 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde Erkan Menteş’in boğazının kesildiğini ve olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YANINDA KESİCİ ALET BULUNDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde Erkan Menteş’in yanında kesici alet bulundu. Kesici alet incelenmek amacıyla el konuldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından Erkan Menteş’in cenazesi otopsi yapılmak amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.