Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Zanlılar bile unuttu, polis unutmadı! Domuz bağı cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı

İstanbul Sarıyer’de 2006 yılında bir ofiste çıkan yangının ardından biri kadın iki kişinin cesedinin bulunduğu kan donduran domuz bağı cinayetinin aydınlatılması için ekipler yeniden harekete geçti. Şimdiki teknolojiyle yeniden incelenen bulgular katil ve suç ortaklarını tek tek ele verdi. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin polis ifadesinde "Abi ben unuttum, siz unutmadınız" dediği öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Zanlılar bile unuttu, polis unutmadı! Domuz bağı cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 17:41
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 17:48

'de 17 Aralık 2006 tarihinde tanıtım tabelaları üreten bir iş yerinde çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

GENÇ KADIN 57 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ

İçeri giren ekipler, iş yeri sahibi Yunis Doğan’ın (40) cesedi domuz bağı ile bağlanmış ve kısmen yanmış halde buldu. Ofisin alt katındaki bölümde ise sekreter Hacer Eginay’ın (23) cesedine ulaşıldı. Eginay’ın 57 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ve üzerine tiner dökülüp ateşe verildiği belirlendi.

Zanlılar bile unuttu, polis unutmadı! Domuz bağı cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı

BULGULAR YENİDEN İNCELENDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, faili meçhul kalmış dosyaların yeniden incelenmesi için talimat verdi. Bu talimat doğrultusunda, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri 19 yıl önce işlenen kan donduran dosyayı yeniden açtı.

AYAĞINDAKİ BANTTAN PARMAK İZİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerindeki bulgular günümüz teknolojisiyle tekrar incelendi. İncelemede, Yunis Doğan’ın ayağındaki bant üzerinde bir tespit edildi. Parmak izinin Rüstem Ş.’ye ait olduğu belirlendi. Dönemin HTS kayıtları da analiz edilince cinayetin seyri adım adım aydınlatıldı.

Zanlılar bile unuttu, polis unutmadı! Domuz bağı cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı

GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI

Rüstem Ş.'yi takibe alan ekipler, Cavit G. ve Mohsen F.’nin de aralarında bulunduğu dört şüpheliyi gözaltına aldı. Yürütülen çalışmalarda, Yunis Doğan ile Mohsen F.’nin olaydan bir yıl önce aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi. Yunis Doğan’ın, kısmı felç geçiren Mohsen F. için toplanan yardım parasının tamamını ona vermediği, bu nedenle aralarında husumet oluştuğu iddia edildi. Ayrıca Mohsen F. ile sekreter Hacer arasında gönül ilişkisi bulunduğu, yaşanan tartışma sırasında Hacer’in öldürüldüğü öne sürüldü.

"BEN UNUTTUM, SİZ NASIL UNUTMADINIZ"

Gözaltına alınan Rüstem Ş. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette verdiği ifadede koltuk döşeme işi yaptığını söyleyen Rüstem Ş., "Gayrettepe polisini karşısında görünce olayı ben unuttum, siz nasıl unutmadınız. Hacer'i de Yunis'i de tanımam. Arkadaşım olan Cavit'le ortak iş yaptık. Onunla telefonda görüştüm. Askerliğimi İzmir'de yaptıktan sonra İstanbul'a geldim. Askerden gelince Mohsen ile tanıştım. Cavit de onu tanır. Birlikte iş yaptılar. Mohsen'e iş aradığımı söyledim. Bana bir adres verdi. Adrese gidip ofise çıktım. Patron olduğu söylenen şahıs vardı. Beni Mohsen'in gönderdiğini söyledim. Tepki gösterdi. Birlikte çalıştıkları sırada alacak verecek meseleleri olmuş. Bir süre sonra işyerine Mohsen ve Cavit geldi. Alt kattan gelen kadın Mohsen'i tanıyordu. Mohsen ile kadın tartışma başladılar. Cavit silah çekti. Taraflar arasında tartışma çıktı. Mohsen kadın şahsı alt kata götürdü. Ofiste ben, Cavit ve Yunis kaldık. Ne olduğunu sordum. Bağırdım. Alt kata indim Mohsen kadını bıçaklamıştı. Kadına bunların iyi günleri olduğunu söyledi. Kaçtım. Mahalleye gidip internet kafede beklememi söylediler. Sonra geldiler. Haberleri gördüm. Yangının ardından iki ceset çıktığını öğrendim. Bu olayla ilgili kimseye bir şey söylememi yoksa öldürüleceğimi söylediler, korktum" dediği öğrenildi.

Zanlılar bile unuttu, polis unutmadı! Domuz bağı cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı

ZORLA YARDIM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

İki kişinin kendisini kullandığını iddia eden Rüstem Ş., polisin parmak izini söylemesi üzerine, "Yunis'i bantlamaya zorla yardım ettim. Yoksa beni de öldürecekti. Mohsin bana kadın ile geçmişte gönül ilişkisi yaşadığından bahsetti. Ama olay anında panik olduğu için defalarca bıçakladığını söyledi" şeklinde ifade verdiğini söyledi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cavit G. ve Mohsen F.'nin ise ifadelerinde olayı hatırlamadıkları şeklinde beyanda bulundukları öğrenildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli ise serbest kaldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Berk İvacık'tan acı haber! Ormanlık alanda cansız bedeni bulundu
Pitbull dehşetinde flaş gelişme! Köpek barınağa, sahibi cezaevine
Çocuklarına pitbull saldıran babanın sözleri yürek burktu: "Oğlumun yüzüne bakamıyorum"
ETİKETLER
#istanbul
#yangın
#cinayet
#şişli
#parmak izi
#Cinayet Soruşturması
#Rüstem Ş
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.