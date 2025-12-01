Zanlılar bile unuttu, polis unutmadı! Domuz bağı cinayeti 19 yıl sonra aydınlatıldı

İstanbul Şişli'de 17 Aralık 2006 tarihinde tanıtım tabelaları üreten bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

GENÇ KADIN 57 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ

İçeri giren ekipler, iş yeri sahibi Yunis Doğan’ın (40) cesedi domuz bağı ile bağlanmış ve kısmen yanmış halde buldu. Ofisin alt katındaki bölümde ise sekreter Hacer Eginay’ın (23) cesedine ulaşıldı. Eginay’ın 57 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ve üzerine tiner dökülüp ateşe verildiği belirlendi.

BULGULAR YENİDEN İNCELENDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, faili meçhul kalmış dosyaların yeniden incelenmesi için talimat verdi. Bu talimat doğrultusunda, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri 19 yıl önce işlenen kan donduran dosyayı yeniden açtı.

AYAĞINDAKİ BANTTAN PARMAK İZİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerindeki bulgular günümüz teknolojisiyle tekrar incelendi. İncelemede, Yunis Doğan’ın ayağındaki bant üzerinde bir parmak izi tespit edildi. Parmak izinin Rüstem Ş.’ye ait olduğu belirlendi. Dönemin HTS kayıtları da analiz edilince cinayetin seyri adım adım aydınlatıldı.

GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI

Rüstem Ş.'yi takibe alan ekipler, Cavit G. ve Mohsen F.’nin de aralarında bulunduğu dört şüpheliyi gözaltına aldı. Yürütülen çalışmalarda, Yunis Doğan ile Mohsen F.’nin olaydan bir yıl önce aynı iş yerinde çalıştıkları öğrenildi. Yunis Doğan’ın, kısmı felç geçiren Mohsen F. için toplanan yardım parasının tamamını ona vermediği, bu nedenle aralarında husumet oluştuğu iddia edildi. Ayrıca Mohsen F. ile sekreter Hacer arasında gönül ilişkisi bulunduğu, yaşanan tartışma sırasında Hacer’in öldürüldüğü öne sürüldü.

"BEN UNUTTUM, SİZ NASIL UNUTMADINIZ"

Gözaltına alınan Rüstem Ş. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Emniyette verdiği ifadede koltuk döşeme işi yaptığını söyleyen Rüstem Ş., "Gayrettepe polisini karşısında görünce olayı ben unuttum, siz nasıl unutmadınız. Hacer'i de Yunis'i de tanımam. Arkadaşım olan Cavit'le ortak iş yaptık. Onunla telefonda görüştüm. Askerliğimi İzmir'de yaptıktan sonra İstanbul'a geldim. Askerden gelince Mohsen ile tanıştım. Cavit de onu tanır. Birlikte iş yaptılar. Mohsen'e iş aradığımı söyledim. Bana bir adres verdi. Adrese gidip ofise çıktım. Patron olduğu söylenen şahıs vardı. Beni Mohsen'in gönderdiğini söyledim. Tepki gösterdi. Birlikte çalıştıkları sırada alacak verecek meseleleri olmuş. Bir süre sonra işyerine Mohsen ve Cavit geldi. Alt kattan gelen kadın Mohsen'i tanıyordu. Mohsen ile kadın tartışma başladılar. Cavit silah çekti. Taraflar arasında tartışma çıktı. Mohsen kadın şahsı alt kata götürdü. Ofiste ben, Cavit ve Yunis kaldık. Ne olduğunu sordum. Bağırdım. Alt kata indim Mohsen kadını bıçaklamıştı. Kadına bunların iyi günleri olduğunu söyledi. Kaçtım. Mahalleye gidip internet kafede beklememi söylediler. Sonra geldiler. Haberleri gördüm. Yangının ardından iki ceset çıktığını öğrendim. Bu olayla ilgili kimseye bir şey söylememi yoksa öldürüleceğimi söylediler, korktum" dediği öğrenildi.

ZORLA YARDIM ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

İki kişinin kendisini kullandığını iddia eden Rüstem Ş., polisin parmak izini söylemesi üzerine, "Yunis'i bantlamaya zorla yardım ettim. Yoksa beni de öldürecekti. Mohsin bana kadın ile geçmişte gönül ilişkisi yaşadığından bahsetti. Ama olay anında panik olduğu için defalarca bıçakladığını söyledi" şeklinde ifade verdiğini söyledi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cavit G. ve Mohsen F.'nin ise ifadelerinde olayı hatırlamadıkları şeklinde beyanda bulundukları öğrenildi. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli ise serbest kaldı.