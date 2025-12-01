Menü Kapat
14°
Aralık ayının gelmesiyle birlikte havalar daha erken kararmaya ve geceler günden güne daha da uzamaya başladı. Vatandaşlar tarafından havaların erken kararmasından dolayı günler ne zaman uzayacak sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. En uzun gecenin ne zaman yaşanacağı belli oldu.

Günler ne zaman uzayacak 2025? En uzun gece o tarihte yaşanacak
Dünyanın eksen eğikliğinden dolayı güneş ışınları yılın farklı zamanlarda kuzey ve güney yarımküreye farklı açılarda düşer. Ekinoks adı verilen tarihlerde ise kuzey ve güney yarımküreye tam dik açıyla düşer.

Bu tarihlerde günler uzamaya, geceler kısalmaya veya tam tersi durumun meydana gelir. 'de 21 tarihinden itibaren günler kısalmaya başlamıştı. ayının gelmesiyle birlikte günler iyice kısaldı ve hava daha erken kararmaya başladı.

Vatandaşlar tarafından günlerin ne zaman uzayacağı ise merak ediliyor. En uzun gecenin ne zaman yaşanacağı gündem oldu.

Günler ne zaman uzayacak 2025? En uzun gece o tarihte yaşanacak

GÜNLER NE ZAMAN UZAYACAK 2025?

Türkiye'de 21 Aralık tarihinden itibaren günler tekrardan uzamaya başlayacak. Bu tarihten itibaren Güneş günden güne daha geç batacak. Günlerin uzaması 21 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. 21 Haziran tarihinde ise en uzun gündüz, en kısa gece yaşanacak. Bu tarihten itibaren tekrardan geceler uzamaya, günler kısalmaya başlayacak.

Günler ne zaman uzayacak 2025? En uzun gece o tarihte yaşanacak

TÜRKİYE'DE EN UZUN GECE NE ZAMAN 2025?

Türkiye'de en uzun gece 21 Aralık 2025 tarihinde yaşanacak. 21 Aralık 2025 Pazar gününü, 22 Aralık 2025 Pazartesi gününe bağlayan gece en uzun gece yaşanacak.

