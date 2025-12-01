Fenerbahçe Galatasaray spikeri nasıl değiştirilir? Bein Sports'ta 2 spiker maç anlatımı yapacak

Fenerbahçe ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında yarın Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, liderlik yarışını şekillendirecek karşılaşmalar arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINI HANGİ KANAL VERECEK?

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi Türkiye’de beIN SPORTS üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç, hem uydu üzerinden hem de dijital platformdan takip edilebilecek. Bein Sports kullanıcıları karşılaşmayı uydu üzerinden canlı ve şifresiz şekilde izleyebilecek. TOD TV kullanıcıları ise internet bağlantısı aracılığıyla mücadeleyi telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden takip edebilecek.

Yayıncı kuruluş, bu derbi için özel bir hazırlık gerçekleştirerek karşılaşmayı toplam 32 kamerayla ekranlara taşıyacak. Yayında ilk kez kullanılacak 9 ağır çekim kamerasının yanı sıra 1 örümcek kamera ve 1 drone da yer alacak. Bu sayede derbi, futbolseverlere farklı açılardan detaylı görüntülerle aktarılacak. Ayrıca mücadele çift spiker anlatımıyla sunulacak ve izleyiciler kumanda üzerinden anlatım seçeneği değiştirebilecek.

FENERBAHÇE GALATASARAY SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATACAK?

BeIN SPORTS, derbiyi çift spiker uygulamasıyla yayınlayacağını açıkladı. Karşılaşmanın anlatımında Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot görev alacak. İzleyiciler, yayın sırasında kumandada bulunan dil seçeneği üzerinden hangi spikerin anlatımını tercih edeceklerine karar verebilecek.

Yayıncı kuruluşun bu uygulaması, derbiyi farklı anlatım tarzlarıyla izlemek isteyen futbolseverlere alternatif sunacak. Hem deneyimli hem de enerjik anlatım tarzlarıyla bilinen iki spiker maçın anlatımında görev alacak.

FENERBAHÇE GALATASARAY SPİKERİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Derbi beIN SPORTS ekranlarında çift spiker seçeneğiyle yayınlandığı için spiker değişikliği izleyicinin kumandasından yapılabiliyor. Yayın sırasında kumandadaki dil duşuna basılarak Yalçın Çetin veya Ali Ferahbot anlatımı tercih seçilebileyor. Bu işlem yayın boyunca istenilen an değiştirilebiliyor ve kullanıcılar kendilerine uygun anlatımı kolaylıkla seçebiliyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY SPİKERİ YALÇIN ÇETİN KİMDİR, HANGİ TAKIMLI?

1969 yılında Ankara’da doğan Yalçın Çetin, Türk televizyonlarının en tanınan spor spikerleri arasında yer alıyor. 1992’de TRT’nin açtığı spikerlik sınavında 20 bin kişi arasından ikinci olarak mesleğe başlayan Çetin, uzun yıllar boyunca TRT’de görev yaparak 1600’den fazla futbol maçı anlattı. Özellikle milli maçlardaki anlatımıyla geniş kitleler tarafından tanındı.

Çetin, 2010 yılında TRT Spor Haberleri Müdürlüğü görevini kısa bir süre yürüttükten sonra beIN SPORTS’a transfer oldu. Kariyerinde Süper Lig ve Avrupa maçlarını anlatan Çetin’in hangi takımı tuttuğuna dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Yayıncılık kariyerinde tarafsız üslubuyla öne çıkan bir isim olarak tanınıyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY SPİKERİ ALİ FERAHBOT KİMDİR, HANGİ TAKIMLI?

1977 yılında Ankara’da doğan Ali Ferahbot, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Spor spikerliği hayalini 9 yaşında kuran Ferahbot, mesleğe 1998 yılında muhabirlik yaparak başladı. Kariyerinde radyo programcılığı ve televizyon sunuculuğu da yer alıyor. Galatasaray TV’de yapılan maç anlatımlarıyla geniş kitleler tarafından tanınmasının ardından beIN SPORTS’a geçti.

Süper Lig derbileri ve önemli karşılaşmalarda görev alan Ferahbot’un hangi takımı desteklediğine yönelik resmi bir açıklaması bulunmuyor. Kariyerinde heyecanlı ve güçlü ses tonuyla dikkat çeken anlatım tarzıyla biliniyor.