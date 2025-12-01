Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Fenerbahçe Galatasaray spikeri nasıl değiştirilir? Bein Sports'ta 2 spiker maç anlatımı yapacak

Fenerbahçe Galatasaray derbi spikeri kim olacağı açıklandı. Fenerbahçe Galatasaray spiker değiştirme, ilk kez bir Süper Lig maçında uygulanacak. Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında bu akşam saat 20.00’de oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi için geri sayım sürüyor. İşte FB GS maçını anlatacak spiker belli oldu. İşte Fenerbahçe Galatasaray derbi spiker değiştirme kumanda tuş ayarı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Galatasaray spikeri nasıl değiştirilir? Bein Sports'ta 2 spiker maç anlatımı yapacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 17:06
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 17:08

ile , Trendyol ’in 14. haftasında yarın Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele, liderlik yarışını şekillendirecek karşılaşmalar arasında yer alıyor.

Fenerbahçe Galatasaray spikeri nasıl değiştirilir? Bein Sports'ta 2 spiker maç anlatımı yapacak

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇINI HANGİ KANAL VERECEK?

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe Galatasaray derbisi Türkiye’de üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç, hem uydu üzerinden hem de dijital platformdan takip edilebilecek. Bein Sports kullanıcıları karşılaşmayı uydu üzerinden canlı ve şifresiz şekilde izleyebilecek. TOD TV kullanıcıları ise internet bağlantısı aracılığıyla mücadeleyi telefon, tablet veya bilgisayar üzerinden takip edebilecek.

Fenerbahçe Galatasaray spikeri nasıl değiştirilir? Bein Sports'ta 2 spiker maç anlatımı yapacak

Yayıncı kuruluş, bu için özel bir hazırlık gerçekleştirerek karşılaşmayı toplam 32 kamerayla ekranlara taşıyacak. Yayında ilk kez kullanılacak 9 ağır çekim kamerasının yanı sıra 1 örümcek kamera ve 1 drone da yer alacak. Bu sayede derbi, futbolseverlere farklı açılardan detaylı görüntülerle aktarılacak. Ayrıca mücadele çift spiker anlatımıyla sunulacak ve izleyiciler kumanda üzerinden anlatım seçeneği değiştirebilecek.

Fenerbahçe Galatasaray spikeri nasıl değiştirilir? Bein Sports'ta 2 spiker maç anlatımı yapacak

FENERBAHÇE GALATASARAY SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATACAK?

BeIN SPORTS, derbiyi çift spiker uygulamasıyla yayınlayacağını açıkladı. Karşılaşmanın anlatımında Yalçın Çetin ve Ali Ferahbot görev alacak. İzleyiciler, yayın sırasında kumandada bulunan dil seçeneği üzerinden hangi spikerin anlatımını tercih edeceklerine karar verebilecek.

Fenerbahçe Galatasaray spikeri nasıl değiştirilir? Bein Sports'ta 2 spiker maç anlatımı yapacak

Yayıncı kuruluşun bu uygulaması, derbiyi farklı anlatım tarzlarıyla izlemek isteyen futbolseverlere alternatif sunacak. Hem deneyimli hem de enerjik anlatım tarzlarıyla bilinen iki spiker maçın anlatımında görev alacak.

Fenerbahçe Galatasaray spikeri nasıl değiştirilir? Bein Sports'ta 2 spiker maç anlatımı yapacak

FENERBAHÇE GALATASARAY SPİKERİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Derbi beIN SPORTS ekranlarında çift spiker seçeneğiyle yayınlandığı için spiker değişikliği izleyicinin kumandasından yapılabiliyor. Yayın sırasında kumandadaki dil duşuna basılarak Yalçın Çetin veya Ali Ferahbot anlatımı tercih seçilebileyor. Bu işlem yayın boyunca istenilen an değiştirilebiliyor ve kullanıcılar kendilerine uygun anlatımı kolaylıkla seçebiliyor.

Fenerbahçe Galatasaray spikeri nasıl değiştirilir? Bein Sports'ta 2 spiker maç anlatımı yapacak

FENERBAHÇE GALATASARAY SPİKERİ YALÇIN ÇETİN KİMDİR, HANGİ TAKIMLI?

1969 yılında Ankara’da doğan Yalçın Çetin, Türk televizyonlarının en tanınan spor spikerleri arasında yer alıyor. 1992’de TRT’nin açtığı spikerlik sınavında 20 bin kişi arasından ikinci olarak mesleğe başlayan Çetin, uzun yıllar boyunca TRT’de görev yaparak 1600’den fazla futbol maçı anlattı. Özellikle milli maçlardaki anlatımıyla geniş kitleler tarafından tanındı.

Fenerbahçe Galatasaray spikeri nasıl değiştirilir? Bein Sports'ta 2 spiker maç anlatımı yapacak

Çetin, 2010 yılında TRT Spor Haberleri Müdürlüğü görevini kısa bir süre yürüttükten sonra beIN SPORTS’a transfer oldu. Kariyerinde Süper Lig ve Avrupa maçlarını anlatan Çetin’in hangi takımı tuttuğuna dair resmi bir bilgi bulunmuyor. Yayıncılık kariyerinde tarafsız üslubuyla öne çıkan bir isim olarak tanınıyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY SPİKERİ ALİ FERAHBOT KİMDİR, HANGİ TAKIMLI?

1977 yılında Ankara’da doğan Ali Ferahbot, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Spor spikerliği hayalini 9 yaşında kuran Ferahbot, mesleğe 1998 yılında muhabirlik yaparak başladı. Kariyerinde radyo programcılığı ve televizyon sunuculuğu da yer alıyor. Galatasaray TV’de yapılan maç anlatımlarıyla geniş kitleler tarafından tanınmasının ardından beIN SPORTS’a geçti.

Fenerbahçe Galatasaray spikeri nasıl değiştirilir? Bein Sports'ta 2 spiker maç anlatımı yapacak

Süper Lig derbileri ve önemli karşılaşmalarda görev alan Ferahbot’un hangi takımı desteklediğine yönelik resmi bir açıklaması bulunmuyor. Kariyerinde heyecanlı ve güçlü ses tonuyla dikkat çeken anlatım tarzıyla biliniyor.

ETİKETLER
#galatasaray
#süper lig
#beın sports
#derbi
#Fenerbahçe
#Yalçın Çetin
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.