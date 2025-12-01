Menü Kapat
14°
Altın buldum zannedip eve götürdü, çok daha değerli çıktı

Avustralya'da altın arayan bir kişi, bulduğu ağır kayayı kırmak için testere ve asit dahil her yolu denese de başarılı olamadı. Müzede yapılan analizler, cismin "altından daha değerli" olduğunu ortaya koydu.

Altın buldum zannedip eve götürdü, çok daha değerli çıktı
Murat Makas
01.12.2025
01.12.2025
saat ikonu 16:51

'da yaşayan David Hole, arazide bulduğu ve içinde altın olduğunu düşündüğü cismi açmak için yıllarca uğraştı ancak başarılı olamadı. Müzeye götürülen cismin, altından çok daha değerli ve nadir bulunan 4,6 milyar yıllık bir gök taşı olduğu anlaşıldı.

Science Alert'in haberine göre, 2015 yılında Maryborough Bölge Parkı'nda elindeki metal dedektörüyle arama yapan David Hole, toprağın içinde duran, oldukça ağır ve kırmızımsı bir kaya parçası keşfetti. Bölge, 19. yüzyılda "Avustralya'da madenciliği" döneminin zirve noktalarından biri olarak biliniyor.

Hole, bulduğu cismin içinde yüklü miktarda altın külçesi olduğuna emindi. Kütleyi evine götüren adam, içindeki cevhere ulaşmak için akla gelebilecek her yolu denedi.

Altın buldum zannedip eve götürdü, çok daha değerli çıktı

TESTERE, MATKAP VE ASİT BİLE FAYDA ETMEDİ

Kayayı kırmak adına taş testeresi ve matkap kullanan Hole, sonuç alamayınca cismi asitle yıkamayı bile denedi. Balyoz darbeleri dahil hiçbir yöntem parçada en ufak bir çatlak dahi oluşturamadı. Çünkü David Hole'un açmak için insanüstü bir çaba sarf ettiği cisim bir altın külçesi değildi.

Yıllar sonra Melbourne Müzesi'ne götürülen parçanın, aslında son derece nadir bir gök taşı olduğu ortaya çıktı.

Melbourne Müzesi Jeologu Dermot Henry, cismin üzerindeki oyuklu yapının, atmosfere giriş sırasında oluşan erime ve şekillenme sürecinden kaynaklandığını belirtti.

"BİNLERCE TAŞA BAKTIM, SADECE İKİSİ GERÇEK ÇIKTI"

Jeolog Henry, müzedeki 37 yıllık kariyeri boyunca insanların gök taşı sanarak getirdiği binlerce kaya parçasını incelediğini, ancak bunlardan yalnızca ikisinin gerçek meteorit çıktığını ifade etti. David Hole’un getirdiği parça ise bunlardan biri olarak kayıtlara geçti.

Müze jeologlarından Bill Birch, dünyada bulunan sıradan bir kayanın bu denli ağır olmasının mümkün olmadığına dikkat çekti. Yapılan incelemelerin ardından Proceedings of the Royal Society of Victoria dergisinde yayımlanan bilimsel makalede, gök taşına bulunduğu yere ithafen "Maryborough" adı verildi.

Altın buldum zannedip eve götürdü, çok daha değerli çıktı

4,6 MİLYAR YAŞINDA VE ALTINDAN DAHA DEĞERLİ

Tam 17 kilogram ağırlığındaki gök taşından elmas testere yardımıyla küçük bir kesit alan araştırmacılar, cismin yüksek oranda demir içerdiğini ve H5 tipi sıradan bir kondrit olduğunu tespit etti.

Kesilen parça incelendiğinde, iç yapısında "kondrül" adı verilen kristalleşmiş metalik mineral damlacıkları görülebiliyor. Uzmanlara göre meteorit, bilimsel açıdan altından çok daha kıymetli.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde bugüne kadar kaydedilen sadece 17. gök taşı olma özelliğini taşıyan Maryborough, 2003 yılında bulunan 55 kilogramlık dev kütleden sonra en büyük ikinci kondritik kütle olarak literatüre girdi.

