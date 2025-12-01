Osimhen oynayacak mı? Galatasaray Fenerbahçe derbisinde var mı?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe Galatasaray maçına kısa süre kaldı. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada Osimhen oynayacak mı araştırması da yapılıyor.

OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Nijerya Milli Takımı’nın Dünya Kupası Elemeleri’nde Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan Osimhen'in sağlık kontrolleri sonrasında durumu paylaşılmıştı. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Buna göre bu akşamki derbide Osimhen'in forma giyme ihtimali yüksek görünüyor.

