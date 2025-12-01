Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Aktüel
 Sumru Tarhan

Osimhen oynayacak mı? Galatasaray Fenerbahçe derbisinde var mı?

Fenerbahçe Galatasaray derbisine saatler kala taraftar Osimhen oynayacak mı araştırmasına başladı. Bir süredir sakatlık yaşayan Victor Osimhen'in derbide oynayıp oynamayacağı birkaç gündür taraftarın gündemindeydi. Gözler GS FB derbisinin kadrosuna çevrildi.

Osimhen oynayacak mı? Galatasaray Fenerbahçe derbisinde var mı?
Haber Merkezi
01.12.2025
01.12.2025
saat ikonu 16:26

Futbolseverlerin heyecanla beklediği maçına kısa süre kaldı. Chobani Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada oynayacak mı araştırması da yapılıyor.

OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Nijerya Milli Takımı’nın Dünya Kupası Elemeleri’nde Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan Osimhen'in sağlık kontrolleri sonrasında durumu paylaşılmıştı. Victor Osimhen, Mario Lemina ve Yunus Akgün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Buna göre bu akşamki derbide Osimhen'in forma giyme ihtimali yüksek görünüyor.

Osimhen oynayacak mı? Galatasaray Fenerbahçe derbisinde var mı?

DERBİDE OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Milli takım ile çıktığı karşılaşmasında sakatlık yaşayan oyuncunun sağlık kontrolleri ve tedavileri yapılırken son değerlendirmelere göre Fenerbahçe derbisinde forma giyebileceği tahmin ediliyor. Taraftarların heyecanla beklediği haber bu akşam maç kadrosu ile belli olacak. Sağlık ekiplerinin son açıklamalarına göre Osimhen bu akşam maça çıkabilecek.

Osimhen oynayacak mı? Galatasaray Fenerbahçe derbisinde var mı?

OSİMHEN FENERBAHÇE MAÇINDA VAR MI?

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan dev derbide Osimhen'in durumu da merakla bekleniyordu. Nijerya Milli Takımı ile çıktığı maçta sakatlık yaşayan Osimhen'in forma giyme ihtimali yüksek olarak görülüyor. Gerekli tedaviler ve sağlık kontrollerinin yapıldığı oyuncunun bu akşam Fenerbahçe karşısında forma giymesi bekleniyor.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1995236402322117027

