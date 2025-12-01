Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün Galatasaray maçı var mı, kiminle? 1 Aralık GS derbisi

Trendyol Süper Lig'de yarış devam ederken bugün Galatasaray'ın maçı var mı merak edildi. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bugünün maç programı netleşti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün Galatasaray maçı var mı, kiminle? 1 Aralık GS derbisi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 15:53

Türkiye'nin heyecanla beklediği maçında bekleyiş devam ederken karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

BUGÜN GALATASARAY MAÇI VAR MI?

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde takımların şampiyonluk mücadeleleri sürerken bu akşamın maçları da netleşti. Heyecanla beklenen Galatasaray Fenerbahçe derbisi bu akşam Chobani Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak. İki takım da bu akşam 404. kez karşı karşıya gelecek.

Bugün Galatasaray maçı var mı, kiminle? 1 Aralık GS derbisi

GALATASARAY'IN MAÇI KİMİNLE?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği 'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Geçen sezonun şampiyonu olan Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka bugün 20.00'de başlarken beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Bugün Galatasaray maçı var mı, kiminle? 1 Aralık GS derbisi

DERBİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de bugün oynanacak olan dev için bekleyiş sürüyor. Binlerce taraftarın akın edeceği stadyumda büyük bir kalabalık bekleniyor. Heyecanla beklenen müsabaka bu akşam 20.00'de başlayacak.

ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#süper lig
#derbi
#Fenerbahçe
#Chobani Stadyumu
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.