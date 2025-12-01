Bugün Galatasaray maçı var mı, kiminle? 1 Aralık GS derbisi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Türkiye'nin heyecanla beklediği Galatasaray Fenerbahçe maçında bekleyiş devam ederken karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanacak.
Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde takımların şampiyonluk mücadeleleri sürerken bu akşamın maçları da netleşti. Heyecanla beklenen Galatasaray Fenerbahçe derbisi bu akşam Chobani Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak. İki takım da bu akşam 404. kez karşı karşıya gelecek.
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Geçen sezonun şampiyonu olan Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka bugün 20.00'de başlarken beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Süper Lig'de bugün oynanacak olan dev derbi için bekleyiş sürüyor. Binlerce taraftarın akın edeceği stadyumda büyük bir kalabalık bekleniyor. Heyecanla beklenen müsabaka bu akşam 20.00'de başlayacak.