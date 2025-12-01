Bugün Galatasaray maçı var mı, kiminle? 1 Aralık GS derbisi

Türkiye'nin heyecanla beklediği Galatasaray Fenerbahçe maçında bekleyiş devam ederken karşılaşma Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

BUGÜN GALATASARAY MAÇI VAR MI?

Dünyanın her yerinden takip edilen liglerde takımların şampiyonluk mücadeleleri sürerken bu akşamın maçları da netleşti. Heyecanla beklenen Galatasaray Fenerbahçe derbisi bu akşam Chobani Stadyumu'nda 20.00'de başlayacak. İki takım da bu akşam 404. kez karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'IN MAÇI KİMİNLE?

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Geçen sezonun şampiyonu olan Galatasaray, 1 Aralık Pazartesi günü ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen müsabaka bugün 20.00'de başlarken beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

DERBİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Süper Lig'de bugün oynanacak olan dev derbi için bekleyiş sürüyor. Binlerce taraftarın akın edeceği stadyumda büyük bir kalabalık bekleniyor. Heyecanla beklenen müsabaka bu akşam 20.00'de başlayacak.