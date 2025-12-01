Bakan Uraloğlu'ndan memurlara 'evlenin' çağrısı! 'En az 3 çocuk sahibi olunması doğru olan'

Türkiye'de doğum hızının düşmesiyle alarm verildi. Evlilik oranlarındaki düşüş orantılı olarak doğum oranlarını da etkiledi. Nüfusun artmasına katkı sağlanması için 2025 yılı 'Aile Yılı' ilan edildi. Siyasilerden de peş peşe uyarılar ve tavsiyeler gelmeye başladı. BBP lideri Mustafa Destici'nin 'Evlenmeyenleri işe almayın' çağrısının ardından bir açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan geldi. Uraloğlu, Bakanlık konferans salonunda düzenlenen "2025 yılı Aday Memur Yemin Töreni"nde yaptığı konuşmada, aday memurlara 'evlenin' çağrısı yaptı.

"YAPTIKLARIMIZDAN DAHA FAZLASINI YAPACAKLARINA İNANCIMIZ TAM"

Uraloğlu, törende 52 aday memurun yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Onların, bizim yaptıklarımızdan daha fazlasını yapacaklarına inancımız tamdır. Sizin bizden çok daha iyi imkanlarla yetiştiğinizi, dünyayı çok daha yakından takip ettiğinizi biliyorum. Sizlerin neler yaptığını biz gururla, şerefle takip edeceğiz. Sizin yerinizde olmak isteyen milyonlarca insan var. O zaman sorumluluğumuz biraz daha artmış demektir. Ben tekrar bu 52 kardeşimize, çıktıkları yolda teşekkür ediyorum."

"EVLENMEYİ İHMAL ETMEYİN"

Salonda aile ve çocuk sahibi olanların sayısını soran Uraloğlu, hükümetin çocuk sahibi olma noktasında birçok imkanı ortaya koyduğunu söyledi. Uraloğlu, dünyada ülkelerin en büyük gücünün nüfus olduğunu belirterek, "Bir taraftan elbette kariyerinizi yapın, görevinizde yükselin ama evlenmeyi ihmal etmeyelim ve ailelerin en az 3 çocuk sahibi olması doğru olandır." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu'nun konuşmasının ardından 52 aday memur sahneye çıkarak yemin etti.