Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bakan Uraloğlu'ndan memurlara 'evlenin' çağrısı! 'En az 3 çocuk sahibi olunması doğru olan'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, alarm veren nüfus oranlarına ilişkin memur adaylarına tavsiyede bulundu. Uraloğlu yaptığı açıklamada, bakanlıkta göreve başlayacak aday memurlara 3 çocuk çağrısında bulunarak "görevinizde yükselin ama evlenmeyi ihmal etmeyin" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 15:36

'de doğum hızının düşmesiyle alarm verildi. oranlarındaki düşüş orantılı olarak doğum oranlarını da etkiledi. Nüfusun artmasına katkı sağlanması için 2025 yılı 'Aile Yılı' ilan edildi. Siyasilerden de peş peşe uyarılar ve tavsiyeler gelmeye başladı. BBP lideri Mustafa Destici'nin 'Evlenmeyenleri işe almayın' çağrısının ardından bir açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'dan geldi. Uraloğlu, Bakanlık konferans salonunda düzenlenen "2025 yılı Aday Memur Yemin Töreni"nde yaptığı konuşmada, aday memurlara 'evlenin' çağrısı yaptı.

Bakan Uraloğlu'ndan memurlara 'evlenin' çağrısı! 'En az 3 çocuk sahibi olunması doğru olan'

"YAPTIKLARIMIZDAN DAHA FAZLASINI YAPACAKLARINA İNANCIMIZ TAM"

Uraloğlu, törende 52 aday memurun yer aldığına işaret ederek, şunları kaydetti:
"Onların, bizim yaptıklarımızdan daha fazlasını yapacaklarına inancımız tamdır. Sizin bizden çok daha iyi imkanlarla yetiştiğinizi, dünyayı çok daha yakından takip ettiğinizi biliyorum. Sizlerin neler yaptığını biz gururla, şerefle takip edeceğiz. Sizin yerinizde olmak isteyen milyonlarca insan var. O zaman sorumluluğumuz biraz daha artmış demektir. Ben tekrar bu 52 kardeşimize, çıktıkları yolda teşekkür ediyorum."

Bakan Uraloğlu'ndan memurlara 'evlenin' çağrısı! 'En az 3 çocuk sahibi olunması doğru olan'

"EVLENMEYİ İHMAL ETMEYİN"

Salonda aile ve çocuk sahibi olanların sayısını soran Uraloğlu, hükümetin çocuk sahibi olma noktasında birçok imkanı ortaya koyduğunu söyledi. Uraloğlu, dünyada ülkelerin en büyük gücünün nüfus olduğunu belirterek, "Bir taraftan elbette kariyerinizi yapın, görevinizde yükselin ama evlenmeyi ihmal etmeyelim ve ailelerin en az 3 çocuk sahibi olması doğru olandır." diye konuştu.
Bakan Uraloğlu'nun konuşmasının ardından 52 aday memur sahneye çıkarak yemin etti.

Bakan Uraloğlu'ndan memurlara 'evlenin' çağrısı! 'En az 3 çocuk sahibi olunması doğru olan'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mustafa Destici'den 'evlenmeyenleri işe almayın' çıkışı! Sözleri gündeme oturdu
ETİKETLER
#Türkiye
#evlilik
#doğum oranı
#nüfus artışı
#Aile Politikan
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.