Ekonomi
İşte tarımda en çok satış yaptığımız ülke ve ürün

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), kritik gıda raporunu açıkladı. Tarım, gıda ve içecek sektörünün ihracatı, yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,01 azalışla 22,2 milyar dolara geriledi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Türkiye İstatistik Kurumu verilerini temel alarak hazırladığı TGDF Dijital Veri Paneli'nin ekim ayı sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin , gıda ve içecek ihracatı ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,01 azalarak 22,2 milyar dolara indi. Aynı dönemde ithalat yüzde 21,66 yükselişle 18,48 milyar dolar oldu.

Sektör bu dönemde 3,72 milyar dolar fazlası verirken birim ihracat değeri yüzde 8,88 artışla ton başına 1409 dolara çıktı. Ekim ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,24 azalışla 2,53 milyar dolar oldu.

EN ÇOK İHRACAT VE İTHALAT YAPILAN ÜRÜNLER

Yılın 10 ayında sektörün en fazla ihracat yapılan ürün grubu 2,93 milyar dolarla şekerli mamuller oldu. Bu grubu 2,69 milyar dolarla yaş meyve ve sebze, 1,86 milyar dolarla sert kabuklu meyveler izledi.

İthalatta 4,68 milyar dolarla hayvan yemi başı çekerken bunu 2,57 milyar dolarla bitkisel yağ, 2,02 milyar dolarla şekerli mamuller grubu takip etti.

EN ÇOK İHRAÇ EDİLEN ÜRÜN İÇ FINDIK

Bu dönemde en çok ihraç edilen ürün iç fındık oldu. İç fındık ihracatı 887 milyon doları aştı. Onu, 864 milyon dolarla rafine ayçiçeği yağı, 725 milyon dolarla buğday unu izledi. İthalatta ilk sırada 1,5 milyar dolarla soya fasulyesi yer aldı. Bunu 1,04 milyar dolarla dane mısır, 1,03 milyar dolarla ham ayçiçeği yağı takip etti.

IRAK, ALMANYA VE ABD İLK ÜÇTE

Ülkeler özelinde bakıldığında, tarım, gıda ve içecek sektörünün en çok ihracat yaptığı ülkelerin başında 2,6 milyar dolarla Irak yer aldı. Bu ülkeyi, 1,66 milyar dolarla Almanya, 1,5 milyar dolarla ABD izledi. ABD'ye dış satım bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,93 artarken Irak'a ihracat yüzde 6,67 ve Almanya'ya ihracat yüzde 7,40 azaldı. En çok ithalat yapılan ülke 2,47 milyar dolarla Rusya oldu. Bu ülkeyi 1,9 milyar dolarla Brezilya ve 1,6 milyar dolarla Ukrayna takip etti.

