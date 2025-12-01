Menü Kapat
14°
OECD'de zirveye oynayan 5 ülke! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) en hızlı büyüyen ekonomileri sıraladı. Türkiye, üye ülkeler arasında ekonomisi en hızlı büyüyen 4'üncü ülke olarak kabul edildi. İşte o liste...

Türkiye, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin verisi açıklanan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında ekonomisi en hızlı büyüyen 4'üncü ülke olarak kayıtlara geçti.

OECD'de zirveye oynayan 5 ülke! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Türkiye, uyguladığı ekonomik program ve sergilediği performansla büyümesini sürdürüyor. Türkiye, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 büyüdü. Arka arkaya 21 çeyrektir büyüme kaydeden Türkiye, bu değerle, verisi açıklanan OECD ülkeleri arasında da söz konusu dönemde en yüksek büyüme gösteren 4'üncü ülke oldu.

OECD'de zirveye oynayan 5 ülke! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

Yüzde 10,5 büyüyen İrlanda ve yüzde 3,9 büyüyen Danimarka, OECD ülkeleri arasında ilk iki sırada yer aldı.

Polonya, bugün açıklanan nihai verilere göre üçüncü çeyrekte yüzde 3,8 büyüyerek 3'üncü sırada dikkati çekti. Sıralamada 4'üncülüğü alan Türkiye'yi, yüzde 3,6'lık büyüme oranıyla Kolombiya takip etti.

Gayrisafi yurt içi hasıla verileri açıklanan OECD ülkelerinden Meksika, Finlandiya ve Japonya'nın ekonomisi ise üçüncü çeyrekte küçüldü. Ekonomisi en fazla küçülen ülke, yüzde 1,8 ile Japonya oldu. Bu ülkeyi yüzde 0,6 daralmayla Finlandiya ve yüzde 0,1 ile Meksika takip etti.

OECD'de zirveye oynayan 5 ülke! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

TÜRKİYE, G20'DE 5'İNCİ SIRADA

Türkiye, büyüme verisi açıklanan G20 ülkeleri içinde de yüzde 3,7 ile 5'inci sırada yer aldı.

G20 ülkeleri arasında üçüncü çeyrekte yıllık bazda ekonomisi en hızlı büyüyen ülke yüzde 8,2 ile Hindistan oldu.

Bu ülkeyi yüzde 5,04 ile Endonezya, yüzde 5 ile Suudi Arabistan ve yüzde 4,8 ile Çin izledi.

Öncü ve gerçekleşen verileri açıklanan OECD ve G-20 ülkelerinin üçüncü çeyrek büyüme oranları (yüzde) şöyle:

OECD'de zirveye oynayan 5 ülke! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri

