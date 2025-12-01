Altın kritik eşiği aştı! Zafer Ergezen uyarı yaptı: Yeni dalga geliyor

Kategoriler
Altın fiyatları yeniden yükseliş ivmesi kazandı. Henüz kendi rekorunu kıramasa da kritik eşiği geçen altın yatırımcısını tekrar heyecanlandırmaya başladı. Piyasa oyuncuları da yeni rekorların kırılıp kırılmayacağını merak ediyor. Bir televizyon kanalında yorum yapan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın fiyatları hakkında kritik açıklamalarda bulundu ve tüm yatırımcıları yeni dalgaya karşı uyardı.
Özellikle son dönemde Amerika Merkez Bankası Fed’in faiz indirme ihtimalinin yükseldiğini belirten Ergezen, "Faiz beklentisi fiyatlamalara yansıdı. Gelecek sene faiz indirimlerinin devam edeceği ve faizin daha da düşeceği konusunda piyasalar hemfikir" dedi.
Bu gelişmenin resesyon ihtimalini azalttığını belirten Ergezen, "Ekonomilerde toparlanma etkisini artırdı. Değerli metallerde de ekonomideki toparlanmanın etkisi görülmeye başladı. Gümüş çok daha iyi bir performans gösteriyor. Zirveyi geçti ve yeniden momentum oluşturdu" dedi.
Altın fiyatları hakkında da kiritik açıklamalarda bulunan Ergezen, "Altın tarafında hala zirveyi geçmedik ama ons altın bazında kritik olan 4.200 dolar bandının üzerine çıkıldı" dedi.
"Genel tabloya baktığımızda paranın bir miktar daha kıymetli metallere gittiğini görüyoruz. Hem borsa hem de emtialar tarafında, kıymetli metaller hariç tutulduğunda çok fazla marj olmadığını görüyoruz" diyen Ergezen, bu gelişmenin kıymetli metalleri ön plana çıkardığını söyledi.
Faiz ve tahviller tarafında bir şey olabilir mi? beklentisinin olduğunu hatırlatan Ergezen, "Bu konuda çok değişim yok. Genel olarak piyasanın gözdesi kıymetli metaller" dedi.
Dolar endeksinde de fazla hareket olmadığını vurgulayan Ergezen, "Dolar endeksi 99,5 civarında seyrediyor. Bu da bize son dönemdeki kıymetli metallerdeki hareketin faiz indirimi beklentisiyle olduğunu gösteriyor" dedi.
Emtia tarafında genel olarak ekonomiye yönelik metallerin ön planda olduğunu söyleyen Ergezen, "Bakır yükselmeye başladı, platin toparlanıyor, alüminyum toparlanıyor.Bütün bu son hareketlerin genel olarak faiz indirimi beklentisiyle ve 2026 için ortaya çıkan iyimserlikle ilgili olduğunu görüyoruz" dedi.
Ergezen, "Gümüş ilk sırada, sonra da diğer endüstriyel metaller geliyor. 2026 yılında iyimser beklentilerle para endüstriyel tarafa kayıyor" dedi.
Bugünkü hareketlerin bir miktar daha anlamlı olacağını belirten Ergezen, "Genel olarak fiyatlar yukarı yönlü hareketlere devam ediyor. Aslında son dönemde ABD’nin kredi notunun düşürülmüş olması, jeopolitik riskler ve ABD dolarının küresel ticaretteki rolünün azalması, orta ve uzun vadede merkez bankalarının altın alımlarını artırıyor" dedi.
Piyasada risklerin arttığını hatırlatan Ergezen, "Çin–ABD ilişkileri, rezerv para tartışmaları ve resesyon ihtimali gündemde. Bunların etkisi büyük, kıymetli metaller bu yüzden ön plana çıkıyor" diyerek yatırımcıları uyardı.
Bu dönem yine satışların olabileceğini vurgulayan Ergezen, "Buna göre pozisyonlanmalar olacak. Dalgalanma yaşanabilir. Boyutun çok büyük olacağını düşünmüyorum ama piyasalar ve altın fiyatları üzerinde etkisi olacaktır" diyerek altın yatırımcısını da yeni dalgaya karşı uyardı.