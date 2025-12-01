Altın kritik eşiği aştı! Zafer Ergezen uyarı yaptı: Yeni dalga geliyor

Altın fiyatları yeniden yükseliş ivmesi kazandı. Henüz kendi rekorunu kıramasa da kritik eşiği geçen altın yatırımcısını tekrar heyecanlandırmaya başladı. Piyasa oyuncuları da yeni rekorların kırılıp kırılmayacağını merak ediyor. Bir televizyon kanalında yorum yapan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın fiyatları hakkında kritik açıklamalarda bulundu ve tüm yatırımcıları yeni dalgaya karşı uyardı.