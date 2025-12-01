Menü Kapat
Altın kritik eşiği aştı! Zafer Ergezen uyarı yaptı: Yeni dalga geliyor

Aralık 01, 2025 12:59
1
Altın fiyatları

Altın fiyatları yeniden yükseliş ivmesi kazandı. Henüz kendi rekorunu kıramasa da kritik eşiği geçen altın yatırımcısını tekrar heyecanlandırmaya başladı. Piyasa oyuncuları da yeni rekorların kırılıp kırılmayacağını merak ediyor. Bir televizyon kanalında yorum yapan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, altın fiyatları hakkında kritik açıklamalarda bulundu ve tüm yatırımcıları yeni dalgaya karşı uyardı.

 

2
altın fiyatları

Özellikle son dönemde Amerika Merkez Bankası Fed’in faiz indirme ihtimalinin yükseldiğini belirten Ergezen, "Faiz beklentisi fiyatlamalara yansıdı. Gelecek sene faiz indirimlerinin devam edeceği ve faizin daha da düşeceği konusunda piyasalar hemfikir" dedi.
 

3
altın

Bu gelişmenin resesyon ihtimalini azalttığını belirten Ergezen, "Ekonomilerde toparlanma etkisini artırdı. Değerli metallerde de ekonomideki toparlanmanın etkisi görülmeye başladı. Gümüş çok daha iyi bir performans gösteriyor. Zirveyi geçti ve yeniden momentum oluşturdu" dedi.
 

4
altın

ALTINDA KRİTİK EŞİK AŞILDI

Altın fiyatları hakkında da kiritik açıklamalarda bulunan Ergezen, "Altın tarafında hala zirveyi geçmedik ama ons altın bazında kritik olan 4.200 dolar bandının üzerine çıkıldı" dedi.
 

5
altın

"Genel tabloya baktığımızda paranın bir miktar daha kıymetli metallere gittiğini görüyoruz. Hem borsa hem de emtialar tarafında, kıymetli metaller hariç tutulduğunda çok fazla marj olmadığını görüyoruz" diyen Ergezen, bu gelişmenin kıymetli metalleri ön plana çıkardığını söyledi.
 

6
KIYMETLİ METAL

GÖZDE YENİDEN KIYMETLİ METALLER

Faiz ve tahviller tarafında bir şey olabilir mi? beklentisinin olduğunu hatırlatan Ergezen, "Bu konuda çok değişim yok. Genel olarak piyasanın gözdesi kıymetli metaller" dedi.
 

7
dolar endeksi

Dolar endeksinde de fazla hareket olmadığını vurgulayan Ergezen, "Dolar endeksi 99,5 civarında seyrediyor. Bu da bize son dönemdeki kıymetli metallerdeki hareketin faiz indirimi beklentisiyle olduğunu gösteriyor" dedi.
 

8
altın

PARA NEREYE GİDİYOR? KIYMETLİ METALLER

Emtia tarafında genel olarak ekonomiye yönelik metallerin ön planda olduğunu söyleyen Ergezen, "Bakır yükselmeye başladı, platin toparlanıyor, alüminyum toparlanıyor.Bütün bu son hareketlerin genel olarak faiz indirimi beklentisiyle ve 2026 için ortaya çıkan iyimserlikle ilgili olduğunu görüyoruz" dedi.
 

9
gümüş

GÜMÜŞ İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Ergezen, "Gümüş ilk sırada, sonra da diğer endüstriyel metaller geliyor. 2026 yılında iyimser beklentilerle para endüstriyel tarafa kayıyor" dedi.
 

10
japon yeni

EN ÇOK CARRY TRADE JAPON YENİ’NDE

Bugünkü hareketlerin bir miktar daha anlamlı olacağını belirten Ergezen, "Genel olarak fiyatlar yukarı yönlü hareketlere devam ediyor. Aslında son dönemde ABD’nin kredi notunun düşürülmüş olması, jeopolitik riskler ve ABD dolarının küresel ticaretteki rolünün azalması, orta ve uzun vadede merkez bankalarının altın alımlarını artırıyor" dedi.
 

11
rezerv para

Piyasada risklerin arttığını hatırlatan Ergezen, "Çin–ABD ilişkileri, rezerv para tartışmaları ve resesyon ihtimali gündemde. Bunların etkisi büyük, kıymetli metaller bu yüzden ön plana çıkıyor" diyerek yatırımcıları uyardı.
 

12
altın

ALTIN İÇİN YENİ DALGA

Bu dönem yine satışların olabileceğini vurgulayan Ergezen, "Buna göre pozisyonlanmalar olacak. Dalgalanma yaşanabilir. Boyutun çok büyük olacağını düşünmüyorum ama piyasalar ve altın fiyatları üzerinde etkisi olacaktır" diyerek altın yatırımcısını da yeni dalgaya karşı uyardı.

