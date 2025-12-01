Menü Kapat
TGRT Haber
Spor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kimin kalesi daha güvenli? İstatistikler karşılaştırıldı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin kritik öneme sahip isimleri kaleciler olacak. Dev maçın kaderini Ederson ve Uğurcan Çakır belirleyecek. İşte iki kalecinin sezon istatistikleri...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kimin kalesi daha güvenli? İstatistikler karşılaştırıldı
Haber Merkezi
01.12.2025
01.12.2025
Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Ederson ve Uğurcan Çakır'ın performansları maçın kaderini çizecek.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kimin kalesi daha güvenli? İstatistikler karşılaştırıldı


Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Chobani Stadı'nda oynanacak derbide Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson, Galatasaray'ın kalesinde ise Uğurcan Çakır görev yapacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kimin kalesi daha güvenli? İstatistikler karşılaştırıldı

FENERBAHÇE LİGDE NAMAĞLUP

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, topladığı 31 puanla Galatasaray'ın ardından 14. haftaya ikinci sırada girdi. Sarı-lacivertliler, oynadığı 13 lig karşılaşmasında 12 gol yedi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kimin kalesi daha güvenli? İstatistikler karşılaştırıldı

LİDER GALATASARAY

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada topladığı 32 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise kalesinde sadece 8 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kimin kalesi daha güvenli? İstatistikler karşılaştırıldı


EDERSON İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, derbide takımının kalesini koruyacak. Ederson, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 Süper Lig ve 5 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 kez topu filelerinden çıkaran Brezilyalı kaleci, 5 maçta da kalesinde gole izin vermedi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kimin kalesi daha güvenli? İstatistikler karşılaştırıldı

UĞURCAN ÇAKIR İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın kalesini Uğurcan Çakır koruyacak. Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 8 Süper Lig ve 5 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan milli file bekçisi, söz konusu karşılaşmaların 5'inde kalesini gole kapatırken, 12 gole de engel olamadı. Uğurcan Çakır, bu sezonun ilk 4 maçında Trabzonspor'un kalesinde görev yaptığı periyotta 3 kez kalesinde gole izin vermezken, 1 kez de topu ağlarında gördü.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kimin kalesi daha güvenli? İstatistikler karşılaştırıldı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin kazananı kim? Hem ChatGPT hem Gemini aynı sonucu söyledi! Yapay zeka skor verdi
