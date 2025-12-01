Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kimin kalesi daha güvenli? İstatistikler karşılaştırıldı

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler iki takımın kalecilerinde olacak. Ederson ve Uğurcan Çakır'ın performansları maçın kaderini çizecek.



Sarı-lacivertlilerin ev sahipliğinde Chobani Stadı'nda oynanacak derbide Fenerbahçe'nin kalesinde Ederson, Galatasaray'ın kalesinde ise Uğurcan Çakır görev yapacak.

FENERBAHÇE LİGDE NAMAĞLUP

Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan Fenerbahçe, topladığı 31 puanla Galatasaray'ın ardından 14. haftaya ikinci sırada girdi. Sarı-lacivertliler, oynadığı 13 lig karşılaşmasında 12 gol yedi.

LİDER GALATASARAY

Süper Lig'de geride kalan 13 haftada topladığı 32 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ise kalesinde sadece 8 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, Göztepe'nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor.



EDERSON İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, derbide takımının kalesini koruyacak. Ederson, bu sezon sarı-lacivertli formayla 7 Süper Lig ve 5 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 12 kez topu filelerinden çıkaran Brezilyalı kaleci, 5 maçta da kalesinde gole izin vermedi.

UĞURCAN ÇAKIR İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe derbisinde Galatasaray'ın kalesini Uğurcan Çakır koruyacak. Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 8 Süper Lig ve 5 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkan milli file bekçisi, söz konusu karşılaşmaların 5'inde kalesini gole kapatırken, 12 gole de engel olamadı. Uğurcan Çakır, bu sezonun ilk 4 maçında Trabzonspor'un kalesinde görev yaptığı periyotta 3 kez kalesinde gole izin vermezken, 1 kez de topu ağlarında gördü.