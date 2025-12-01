Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Ali Şansalan Galatasaray, Fenerbahçe karnesi! Fenerbahçe Galatasaray daha önce yönettiği maçlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bugün Süper Lig'in 14. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR hakeminin kim olduğu açıklandı. Yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın VAR koltuğunda Ali Şansalan oturacak. Ali Şansalan'ın Galatasaray, Fenerbahçe karnesi ve daha önce yönettiği maçlar gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ali Şansalan Galatasaray, Fenerbahçe karnesi! Fenerbahçe Galatasaray daha önce yönettiği maçlar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 12:30
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 12:30

'de bugün heyecanı yaşanacak. ile arasında Kadıköy'de gerçekleştirilecek olan derbi saat 20.00'de başlayacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakeminin kim olduğu açıklandı.

Ali Şansalan Galatasaray, Fenerbahçe karnesi! Fenerbahçe Galatasaray daha önce yönettiği maçlar

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın VAR hakemi olacak. AVAR'da ise Hakan Yemişken ve İbrahim Çağlar Uyarcan yer alacak.

Ali Şansalan Galatasaray, Fenerbahçe karnesi! Fenerbahçe Galatasaray daha önce yönettiği maçlar

ALİ ŞANSALAN FENERBAHÇE KARNESİ, YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Ali Şansalan kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin 10 karşılaşmasında orta hakem olarak görev aldı. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Ali Şansalan'ın yönettiği maçlarda Fenerbahçe 19 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gördü ve 2 penaltı kullandı.

VAR hakemi olarak ise Fenerbahçe'nin 6 mücadelesinde görev aldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, Ali Şansalan'ın VAR hakemi olduğu mücadelelerde 18 sarı, 1 sarıdan-kırmızı ve 2 kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertliler bu maçlarda sadece 1 penaltı kullandı.

Ali Şansalan Galatasaray, Fenerbahçe karnesi! Fenerbahçe Galatasaray daha önce yönettiği maçlar

ALİ ŞANSALAN GALATASARAY KARNESİ, YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Ali Şansalan, Galatasaray'ın ise kariyeri boyunca 22 maçında görev aldı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Galatasaray, Ali Şansalan'ın yönettiği maçlarda 54 sarı kart görürken, 10 penaltı kullandı.

VAR hakemi olarak ise Galatasaray'ın 15 maçında görev aldı. Bu maçlarda Galatasaray 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Galatasaray Ali Şansalan'ın VAR hakemi olduğu karşılaşmalarda 26 sarı, 3 kırmızı kart gördü ve 3 penaltı atışı yaptı.

ETİKETLER
#galatasaray
#süper lig
#var
#ali şansalan
#derbi
#Fenerbahçe
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.