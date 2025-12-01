Ali Şansalan Galatasaray, Fenerbahçe karnesi! Fenerbahçe Galatasaray daha önce yönettiği maçlar

Süper Lig'de bugün derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy'de gerçekleştirilecek olan derbi saat 20.00'de başlayacak.

Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakeminin kim olduğu açıklandı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI VAR HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmanın VAR hakemi Ali Şansalan olacak. AVAR'da ise Hakan Yemişken ve İbrahim Çağlar Uyarcan yer alacak.

ALİ ŞANSALAN FENERBAHÇE KARNESİ, YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Ali Şansalan kariyeri boyunca Fenerbahçe'nin 10 karşılaşmasında orta hakem olarak görev aldı. Bu mücadelelerde sarı-lacivertliler 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Ali Şansalan'ın yönettiği maçlarda Fenerbahçe 19 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart gördü ve 2 penaltı kullandı.

VAR hakemi olarak ise Fenerbahçe'nin 6 mücadelesinde görev aldı. Bu maçlarda Fenerbahçe 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fenerbahçe, Ali Şansalan'ın VAR hakemi olduğu mücadelelerde 18 sarı, 1 sarıdan-kırmızı ve 2 kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertliler bu maçlarda sadece 1 penaltı kullandı.

ALİ ŞANSALAN GALATASARAY KARNESİ, YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Ali Şansalan, Galatasaray'ın ise kariyeri boyunca 22 maçında görev aldı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 16 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Galatasaray, Ali Şansalan'ın yönettiği maçlarda 54 sarı kart görürken, 10 penaltı kullandı.

VAR hakemi olarak ise Galatasaray'ın 15 maçında görev aldı. Bu maçlarda Galatasaray 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. Galatasaray Ali Şansalan'ın VAR hakemi olduğu karşılaşmalarda 26 sarı, 3 kırmızı kart gördü ve 3 penaltı atışı yaptı.