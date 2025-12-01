Evdeki gerçek "elektrik canavarı" belli oldu: Buzdolabının 2 günde yaktığını 1 saatte harcıyor

Elektrik faturalarının yüksek geldiği dönemlerde, tüketicilerin ilk şüphelendiği cihazlar genellikle ev aletleri oluyor. Su ısıtıcıları, elektrikli şömineler, klimalar ve buzdolapları listenin başında yer alsa da, faturayı artıran cihazlar arasında en dikkat çekici tüketimi elektrikli fırınlar yapıyor.

SlashGear sitesinin haberine göre ısı üretmek, soğutma işlemine kıyasla çok daha fazla güç gerektirdiğinden, fırınlar buzdolabı veya klimadan daha büyük bir maliyet kalemi oluşturuyor.

FIRININ 1 SAATLİK ÇALIŞMASI BİLE BÜYÜK YÜK

Yapılan kıyaslamalar çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor: Bir elektrikli fırın, sadece bir saatlik çalışmayla, bir buzdolabının ancak iki günde harcayabileceği kadar enerji tüketebiliyor.

AYLIK 15 SAATLİK KULLANIM KRİTİK EŞİK

Fırını nadiren kullananlar için enerji tüketimi büyük bir sorun teşkil etmese de, düzenli yemek pişirenler için durum değişiyor. Özellikle aylık kullanım süresi 15 saate yaklaşan hanelerde, cihazın saatte kaç watt harcadığını incelemek önem kazanıyor.

Standart pişirme işlemlerinde saatte ortalama 2,3 kW enerji harcayan elektrikli fırınlar, daha yoğun ısı gerektiren kızartma veya fırınlama işlemlerinde çok daha fazla harcayabiliyor.

Örneğin ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) 2024 verilerine göre, ortalama bir hanenin elektrik tüketiminde fırın kullanımı, faturanın yaklaşık yüzde 4 ila 9'luk bir kısmını oluşturuyor. Veriler ülkemiz için değişebilse de şu bir gerçek: elektrikli fırınlar faturayı kabartıyor.

ALTERNATİF PİŞİRME TEKNOLOJİLERİ TASARRUF SAĞLIYOR

Yemek pişirme alışkanlıklarını değiştirmeden faturayı düşürmek isteyenler için farklı çözümler mevcut. Son yıllarda mutfakların vazgeçilmezi haline gelen "Air Fryer" (sıcak hava fritözü), fırınlamaya güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Hava fritözleri, hem daha kompakt boyutları hem de enerji verimliliği odaklı tasarımları sayesinde fırınlara kıyasla daha az güç tüketiyor ve pişirme süresini kısaltıyor. Benzer şekilde mikrodalga fırınlar ve elektrikli düdüklü tencereler de enerjiden tasarruf etmek isteyenler için mantıklı birer seçenek haline geliyor.

Yemeğin küçük cihazlara sığması durumunda büyük fırının çalıştırılmaması tavsiye ediliyor.

KULLANIM ALIŞKANLIKLARINDA KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER BÜYÜK ETKİ BIRAKIYOR

Cihaz yenilemenin maliyetli olduğu durumlarda ise pişirme tekniklerinde yapılacak basit değişiklikler faturaya olumlu yansıyor. Konveksiyonel fırınlar enerji tasarrufu sağlasa da yüksek başlangıç maliyetleri nedeniyle geri dönüşü uzun sürebiliyor.

Bunun yerine şu yöntemlerin uygulanması öneriliyor: