Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Evdeki gerçek "elektrik canavarı" belli oldu: Buzdolabının 2 günde yaktığını 1 saatte harcıyor

Elektrik faturasını kabartan asıl suçlu klima değil. Bir saatlik kullanımı buzdolabının iki günlük harcamasına bedel olan mutfaktaki bir cihaz, ay sonunda cüzdanları sessizce boşaltıyor. İşte tüm detaylar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 15:34
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 16:00

Elektrik faturalarının yüksek geldiği dönemlerde, tüketicilerin ilk şüphelendiği cihazlar genellikle ev aletleri oluyor. Su ısıtıcıları, elektrikli şömineler, klimalar ve buzdolapları listenin başında yer alsa da, faturayı artıran cihazlar arasında en dikkat çekici tüketimi elektrikli fırınlar yapıyor.

SlashGear sitesinin haberine göre ısı üretmek, soğutma işlemine kıyasla çok daha fazla güç gerektirdiğinden, fırınlar buzdolabı veya klimadan daha büyük bir maliyet kalemi oluşturuyor.

Evdeki gerçek "elektrik canavarı" belli oldu: Buzdolabının 2 günde yaktığını 1 saatte harcıyor

FIRININ 1 SAATLİK ÇALIŞMASI BİLE BÜYÜK YÜK

Yapılan kıyaslamalar çarpıcı bir gerçeği ortaya koyuyor: Bir elektrikli , sadece bir saatlik çalışmayla, bir buzdolabının ancak iki günde harcayabileceği kadar enerji tüketebiliyor.

AYLIK 15 SAATLİK KULLANIM KRİTİK EŞİK

Fırını nadiren kullananlar için enerji tüketimi büyük bir sorun teşkil etmese de, düzenli yemek pişirenler için durum değişiyor. Özellikle aylık kullanım süresi 15 saate yaklaşan hanelerde, cihazın saatte kaç watt harcadığını incelemek önem kazanıyor.

Standart pişirme işlemlerinde saatte ortalama 2,3 kW enerji harcayan elektrikli fırınlar, daha yoğun ısı gerektiren kızartma veya fırınlama işlemlerinde çok daha fazla harcayabiliyor.

Örneğin ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) 2024 verilerine göre, ortalama bir hanenin elektrik tüketiminde fırın kullanımı, faturanın yaklaşık yüzde 4 ila 9'luk bir kısmını oluşturuyor. Veriler ülkemiz için değişebilse de şu bir gerçek: elektrikli fırınlar faturayı kabartıyor.

Evdeki gerçek "elektrik canavarı" belli oldu: Buzdolabının 2 günde yaktığını 1 saatte harcıyor

ALTERNATİF PİŞİRME TEKNOLOJİLERİ TASARRUF SAĞLIYOR

Yemek pişirme alışkanlıklarını değiştirmeden faturayı düşürmek isteyenler için farklı çözümler mevcut. Son yıllarda mutfakların vazgeçilmezi haline gelen "Air Fryer" (sıcak hava fritözü), fırınlamaya güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Hava fritözleri, hem daha kompakt boyutları hem de enerji verimliliği odaklı tasarımları sayesinde fırınlara kıyasla daha az güç tüketiyor ve pişirme süresini kısaltıyor. Benzer şekilde mikrodalga fırınlar ve elektrikli düdüklü tencereler de enerjiden tasarruf etmek isteyenler için mantıklı birer seçenek haline geliyor.

Yemeğin küçük cihazlara sığması durumunda büyük fırının çalıştırılmaması tavsiye ediliyor.

Evdeki gerçek "elektrik canavarı" belli oldu: Buzdolabının 2 günde yaktığını 1 saatte harcıyor

KULLANIM ALIŞKANLIKLARINDA KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER BÜYÜK ETKİ BIRAKIYOR

Cihaz yenilemenin maliyetli olduğu durumlarda ise pişirme tekniklerinde yapılacak basit değişiklikler faturaya olumlu yansıyor. Konveksiyonel fırınlar enerji tasarrufu sağlasa da yüksek başlangıç maliyetleri nedeniyle geri dönüşü uzun sürebiliyor.

Bunun yerine şu yöntemlerin uygulanması öneriliyor:

  • Tarif özellikle gerektirmediği sürece ön ısıtma yapmaktan kaçınılmalı.
  • Yalnızca fırına uygun ve ısıyı iyi ileten pişirme kapları tercih edilmeli.
  • Yemek pişmeye yakınken cihaz kapatılarak kalan "artık ısı" ile pişirme tamamlanmalı.
  • Merak edip kapağı sık sık açmak ısı kaybına yol açtığından, söz konusu alışkanlıktan vazgeçilmeli.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
OECD'de zirveye oynayan 5 ülke! İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri
Merkez bankalarından yoğun takvim! Sene sonu trafiği arttı
ETİKETLER
#fırın
#elektrik faturası
#Elektrik Tasarrufu Ipuçları
#Enerji Tüketimi
#Hava Fritözü
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.