14°
Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

Merkez bankalarından yoğun takvim! Sene sonu trafiği arttı

Küresel merkez bankaları yılın son ayına yoğun bir takvimle girerken, enflasyonun tekrar güç kazanabileceği endişesi bankaların temkinli hareket etmesine neden oluyor.

Merkez bankalarından yoğun takvim! Sene sonu trafiği arttı
AA
01.12.2025
01.12.2025
ABD tarafında ve istihdam alanındaki risklerin varlığını koruması ABD Merkez Bankasının () gelecek dönemde atacağı adımları zorlaştırırken, küresel da Fed'in atacağı adımları ve vereceği mesajları yakından takip ediyor.

Yıl boyunca küresel ekonomide ABD'nin tarife adımları ticari gerilimleri artırırken, makroekonomik belirsizliği yükseltmişti. Merkez bankaları yılın son ayında azalan tarife endişeleri ve enflasyonla mücadele gündemiyle yoğun geçen bir yılı tamamlamaya hazırlanıyor.

Aralık ayında merkez bankalarını yoğun bir takvim bekliyor. Aralıkta Fed, Avrupa Merkez Bankası (), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ), Avustralya Merkez Bankası (RBA) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) olmak üzere birçok merkez bankasının kararları takip edilecek.

Merkez bankalarından yoğun takvim! Sene sonu trafiği arttı

FED'İN FAİZ İNDİRMESİ BEKLENİYOR

ABD'de 43 gün süren ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasının ardından açıklanan ve ılımlı gelen enflasyon ile istihdam verileri Fed'in faiz indirim beklentilerini güçlendiriyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay 25 baz puan faiz indirimine gitmesi ihtimali yüzde 86 seviyesinde bulunurken, Fed yetkilileri bankanın izlemesi gereken yol haritası konusunda ayrışmış durumda bulunuyor.

Merkez bankalarından yoğun takvim! Sene sonu trafiği arttı

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michael Barr ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee öncülüğündeki Fed yetkililerinin bir kısmı enflasyonla mücadele sürecinin sekteye uğramaması için Fed'in temkinli olması gerektiğini ve daha fazla veri görmek istediklerini belirtirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran ve New York Fed Başkanı John Williams'ın da aralarında bulunduğu yetkililerin bir kısmı da faiz indirimleri için uygun ortamın oluştuğu ve indirimi desteklediklerini ifade ediyor.

Analistler, Fed yetkililerindeki keskin ayrışmanın belirsizlikleri de beraberinde getirdiğini ifade ederek, piyasa beklentilerinde hızlı değişimlerin olabileceğini kaydetti.

Fed ekim ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,0 aralığına çekmiş ve yılın ikinci faiz indirimine gitmişti. Fed Başkanı Jerome Powell toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, komitede güçlü şekilde farklı görüşlerin olduğunu belirterek, "Aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirim yapılması kesin değil, bundan oldukça uzak." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan, ABD'nin komşusu ve önemli ticaret partnerlerinden olan Kanada'da merkez bankasının aynı gün içinde Fed'in kararı öncesinde açıklayacağı faiz kararı da bu ay takip edilecek merkez bankası kararları içinde yer alıyor.

Merkez bankalarından yoğun takvim! Sene sonu trafiği arttı

AVRUPA MERKEZ BANKASI ECB KARARINI DEĞİŞTİRMEYECEK

Avrupa'da ECB'nin 18 Aralık'taki para politikası toplantısında 3 temel politika faizini değiştirmemesi bekleniyor. Avro Bölgesi'nde ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 2,1 ile beklentilere paralel gelirken, bir önceki veri dönemine göre azalışa işaret etmişti. Bölgede enflasyon ECB'nin orta vadeli hedefine yakın seyrederken, bankanın bu yılkı gevşeme sürecini tamamladığına yönelik beklentilerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin 3 temel politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ECB faiz indirimlerine temmuz ayında ara vermeden önce bu sene 3 temel politika faizinde 100 baz puan indirime gitmişti.

Merkez bankalarından yoğun takvim! Sene sonu trafiği arttı

Öte yandan, bölgede İsviçre Merkez Bankası (SNB) Macaristan Merkez Bankası (MNB), İsveç Merkez Bankası (Riksbank), Norveç Merkez Bankası ve Polonya Merkez Bankasının (NBP) kararlarının yanı sıra Rusya Merkez Bankasının (CBR) para politikası kararları da takip edilecek.

Merkez bankalarından yoğun takvim! Sene sonu trafiği arttı

İNGİLTERE BOE'DEN 25 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

İngiltere'de BoE'nin ülkede enflasyona yönelik risklerin varlığını korumasına karşın ekim ayında enflasyonun yüzde 3,6 seviyesine gerilemesi ve ana eğilimde düşüş öngörüleriyle bu ay 25 baz puanlık bir faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Para piyasalarında 18 Aralık'ta açıklanacak BoE'nin para politikası kararlarında temel politika faizinin yüzde 3,75 seviyesine çekilmesi yüzde 93 ihtimalle fiyatlanıyor.

BoE, en son faiz indirimine 25 baz puanla ağustos ayında gitmişti. Böylece banka aralık ayına kadar toplamda 75 baz puan indirime gitmiş oldu. Bankanın bu ay da indirime gitmesiyle yılı toplamda 100 baz puanlık faiz indirimiyle tamamlaması bekleniyor.

Merkez bankalarından yoğun takvim! Sene sonu trafiği arttı

BOJ'A YÖNELİK BEKLENTİLER BELİRSİZLİĞİNİ KORUYOR

Japonya'da BoJ'un 12 Aralık'ta yapacağı toplantıda politika faizini artırma ihtimali yükselirken, bankanın faizi sabit tutmasına yönelik beklentiler de varlığını koruyor. Para piyasalarında BoJ'un politika faizinde 25 baz puan artırıma gitmesi yüzde 57 ihtimalle fiyatlanıyor.

BoJ, ekim ayındaki son para politikası toplantısında politika faizini yüzde 0,5'te sabit tutmuştu. Alınan son karar 7'ye karşı 2 oyla alınmış, BoJ üyeleri Naoki Tamura ve Hajime Takata alınan karara katılmayarak faizin yüzde 0,25 daha artırılması yönünde oy kullanmıştı.

Politika metninde ekonominin tahminlerine uygun şekilde şekillenmesi halinde borçlanma maliyetlerini artırmaya devam edeceği taahhüdünü yineleyen BoJ, tahminlerini değiştirmeyerek çekirdek enflasyonun 2025 mali yılında yüzde 2,7, 2026 mali yılında yüzde 1,8 olarak öngördüklerini açıklamıştı.

Ekim ayına ilişkin verilere göre Japonya'da yıllık bazda ulusal çekirdek enflasyon yüzde 3 seviyesine yükselerek, BoJ'un yılsonu beklentilerinin üzerinde gerçekleşmişti.

Merkez bankalarından yoğun takvim! Sene sonu trafiği arttı

AVUSTRALYA'NIN FAİZİ SABİT TUTMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Okyanusya tarafında ise Avustralya Merkez Bankasının para politikası kararları öne çıkıyor. Dünyanın önemli merkez bankalarından olan ve bölgedeki finansal likidite konusunda önemli rol oynayan Avustralya'da RBA'nın politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılıyor.

RBA, kasım ayındaki son para politikası toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,60'ta sabit bırakmıştı.

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun, 2022'deki zirvesinden bu yana önemli ölçüde düştüğü ancak son zamanlarda enflasyonda bir hızlanmanın görüldüğü belirtilmişti. Yurt içi ekonomik faaliyetin toparlanmaya devam ettiği aktarılan açıklamada, görünümün belirsizliği koruduğu bildirilmişti

Merkez bankalarından yoğun takvim! Sene sonu trafiği arttı

YURT İÇİNDE YATIRIMCILAR TCMB'NİN FAİZ KARARINA ODAKLANACAK

Yurt içi tarafındaysa TCMB'nin para politikası kararı yatırımcıların odağında bulunuyor. TCMB'nin yılın son para politikası kararı 11 Aralık'ta açıklanacak.

Ekim ayındaki son politika kararında TCMB politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmişti.

Ekim ayındaki politika metninde Kurulu ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 39’dan yüzde 38’e indirdiği belirtmişti.

Enflasyonun ana eğilimi eylül ayında yükseldiği ifade edilen para politikası metninde "Son döneme ait veriler talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna ancak dezenflasyon sürecinin yavaşladığına işaret etmektedir." denilmişti.

Analistler, bu ay açıklanacak faiz kararı ve politika metninden alınacak sinyallerin, yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerinin çevrelerinin odağında olduğunu söyledi.

Altın kritik eşiği aştı! Zafer Ergezen uyarı yaptı: Yeni dalga geliyor
Kredi çekenler dikkat! Banka masrafları geri alınabilir: TÜKONFED'den kritik 10 yıl uyarısı
#Ekonomi
#para politikası
#fed
#enflasyon
#merkez bankaları
#faiz oranları
#ecb
#Ekonomi
