Ankara Polatlı su kesintisi ne zaman bitecek? 1 Aralık Etimesgut, Yenimahalle ilçelerinde uzun süreli su kesinitisi yaşanıyor

ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 1 Aralık 2025 Pazartesi günü Ankara'nın Polatlı, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Arıza kaynaklı yaşanan Ankara su kesintilerinin ne zaman sona ereceğiyle ilgili açıklama yapıldı. Vatandaşlar tarafından Ankara Polatlı su kesintisi ne zaman bitecek merak ediliyor.

01.12.2025
saat ikonu 15:46
01.12.2025
saat ikonu 15:46

Bugün (1 Aralık 2025 Pazartesi) 'nın ilçesinde yaşanıyor. Sabah saat 09.20'de başlayan arıza kaynaklı su kesintisinin ne zaman sona ereceği duyuruldu. Vatandaşlar tarafından Ankara Polatlı su kesintisi ne zaman, saat kaçta biteceği merak ediliyor.

ANKARA POLATLI SU KESİNTİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK 1 ARALIK?

Ankara'nın Polatlı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde 500'lük hat tapalama işleminde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında arıza meydana geldi. Arızanın giderilmesi için bölgede zorunlu su kesintisi uygulanıyor. Yaşanan arızadan dolayı Cumhuriyet, İstiklal, Zafer, Yeni Mahalle, Kurtuluş ve Şehitlik mahallelerine su verilemiyor.

ASKİ tarafından yapılan açıklamaya göre su kesintisi bugün saat 20.00'de sona erecek. Arızanın hızlı giderilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

ANKARA ETİMESGUT SU KESİNTİSİ 1 ARALIK

ilçesinde su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle kesinti yaşanıyor. Bağcıla, Yeni Bağlıca, Şehit Ali, Atayurt, Turkuaz, Yapracık, Orhun, Yukarı Yurtçu, Aşağı Yurtçu, Alsancak, Süvari ve 30 Ağustos mahallesi seviye düşüklüğünden etkilenen bölgeler arasında yer alıyor. ASKİ tarafından açıklanan bilgilere göre 2 Aralık 2025 Salı günü kesintisinin saat 09.00'da sona ereceği belirtildi.

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ 1 ARALIK

ASKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre ilçesinin Kaletepe, Kayalar, Güventepe, Güzelkaya, Pamuklar, Ergenekon mahallelerinde su kaynaklarında azalma nedeniyle kesinti yaşanıyor. Su seviyesi düşüklüğünden dolayı basınç düşüklükleri yaşanıyor. Yaşanan basınç düşüklüğü nedeniyle üst kotlarda su kesintisinin yaşandığı belirtildi. Kesintinin saat 23.55'te sona ereceği duyuruldu.

