Tarihin en pahalı derbisi: Fenerbahçe-Galatasaray düellosunun değeri dudak uçuklattı!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında, Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak.

FENERDE HEDEF ZİRVE

Lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertliler, taraftarı önündeki derbiyi kazanarak Süper Lig'de tam 65 hafta sonra zirveye çıkmayı arzuluyor. Hafta içinde Devler Ligi'nde Saint-Gilloise'ye kaybeden Cimbom ise ezeli rakibini deplasmanda devirerek, koltuğunu sağlamlaştırmak istiyor.

CEZALILAR VE EKSİKLER

Zorlu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe cephesinde cezalı oyuncu bulunmazken, Galatasaray'da eksik ve cezalı listesi kabarık. Sarı-kırmızılı ekipte, Sallai, Metehan ve Eren Elmalı cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Kaan Ayhan, Singo ve Berkan'ın kadroda olması beklenmiyor.

EN FAZLA ÇIKAN SONUÇ

İki takımın bugüne kadar oynadığı 403 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda tam 75 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı.

ASIRLIK REKABETTE 404. RANDEVU

Ezeli rakipler 404. kez birbirlerine rakip olmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, Sarı-kırmızılılar da 1'i hükmen olmak üzere 130 defa rakibini mağlup etti. İki takım 124 müsabakada ise berabere kaldı.

15 FUTBOLCU İLK KEZ YAŞAYACAK

Fenerbahçe'de Ederson, Asensio ve Duran'ın içlerinde bulunduğu 9 oyuncu ilk kez Galatasaray'a; Uğurcan, Sane ve İlkay'ın aralarında olduğu 6 isim ise ilk kez Fenerbahçe'ye karşı oynayacak. Kerem de ilk kez eski takımı Galatasaray'a karşı sahne alacak.

TARİHİN EN PAHALI DERBİSİ

Bir diğer yandan ise Transfermarkt'ın güncel piyasa verilerine göre Süper Lig'in en pahalı derbisi yaşanacak. 305 milyon Euro kadro değeriyle Süper Lig'in en değerli takımı Galatasaray ile 292 milyon Euro ile onu takip eden Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek. Bu rakam Türk Lirası olarak ise yaklaşık 29 milyarı buluyor.

EN DEĞERLİ İSİM OSİMHEN

Aslan'ın ve ligin en değerli ismi 75 milyon Euro ile Victor Osimhen. Nijeryalıyı 28 milyon Euro ile Singo, 25 milyon Euro ile Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane takip ediyor.

Kanarya'nın en değerli oyuncusu 35 milyon Euro ile Jhon Duran. Fenerbahçe'de Duran'ı 24 milyon Euro değeriyle Alvarez ve En-Nesyri takip ediyor. Kerem Aktürkoğlu 23 milyon Euro değere sahip.