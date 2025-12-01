Kabine Toplantısı başladı mı, bitti mi? 1 Aralık Kabine Toplantısı gündemi ve ana konuları

Toplantının ana gündemini Terörsüz Türkiye süreci oluşturacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşecek olan toplantıda birçok konu ele alınacak.

KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI MI, BİTTİ Mİ?

Beştepe'de yapılacak toplantının bugün 15.00'te başlaması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan Kabine Toplantısı henüz sona ermedi. 15.00'te başlayacak olan toplantının 3-4 saat sürmesi bekleniyor. Türkiye'nin gündeminde olan konuların ele alınacağı toplantıda çeşitli konular konuşulacak.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ VE KONULARI

Terörsüz Türkiye sürecinde İmralı görüşmeleriyle ilgili konuların ele alınacağı Kabine Toplantısı'nda, Suriye'deki son durum da konuşulacak. SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan 10 Mart mutabakatının hayata geçirilebilmesi adımlar da konuşulacak.