Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi aralık ayının ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Kabinede en önemli başlıklardan biri yılın son ayına girilmişken son bir yıllık gelişmeler ele alınacak. Toplantının ana gündeminin ekonomik durum ve Terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor.

Saat 15.00 civarında başlaması beklenen kabineye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. 2026 bütçesine dair görüşmeler TBMM komisyonunda sürerken gelinen aşama da masaya yatırılacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecinde İmralı görüşmeleriyle alınan aşama ve Suriye'deki son durum görüşülecek. PKK'nın silah bırakma kararı sonrası sınır dışında atılması gereken adımların ne noktada olduğu da ele alınacak. Özellikle SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan 10 Mart mutabakatının hayata geçirilebilmesi için kolaylaştırıcı adımların neler olabileceği sorusunun cevabı değerlendirilecek.

Ukrayna Rusya Savaşı da Kabine'nin değerlendireceği gündemler arasında yer alıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin arabulucu rolü bağlamında yürütülecek diplomatik faaliyetler Kabine gündeminde olacak.