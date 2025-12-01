Menü Kapat
Arama Kapat
14°
Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki başlıklar

Yılın son ayının ilk kabine toplantısı Beştepe'de yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 11 ayın verileri başta olmak üzere, ekonomik gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son nokta ele alınacak.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 04:34
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 04:34

aralık ayının ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Kabinede en önemli başlıklardan biri yılın son ayına girilmişken son bir yıllık gelişmeler ele alınacak. Toplantının ana gündeminin ve Terörsüz Türkiye süreci olması bekleniyor.

Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki başlıklar

Saat 15.00 civarında başlaması beklenen kabineye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. 2026 bütçesine dair görüşmeler TBMM komisyonunda sürerken gelinen aşama da masaya yatırılacak.

Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki başlıklar

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Terörsüz Türkiye sürecinde İmralı görüşmeleriyle alınan aşama ve Suriye'deki son durum görüşülecek. PKK'nın silah bırakma kararı sonrası sınır dışında atılması gereken adımların ne noktada olduğu da ele alınacak. Özellikle SDG ile Şam yönetimi arasında imzalanan 10 Mart mutabakatının hayata geçirilebilmesi için kolaylaştırıcı adımların neler olabileceği sorusunun cevabı değerlendirilecek.

Kabine bugün toplanıyor! İşte masadaki başlıklar

Ukrayna Rusya Savaşı da Kabine'nin değerlendireceği gündemler arasında yer alıyor. Bu kapsamda Türkiye'nin arabulucu rolü bağlamında yürütülecek diplomatik faaliyetler Kabine gündeminde olacak.

