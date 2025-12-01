Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı olsa seçimi kazanır mı? Asal Araştırma'dan çarpıcı anket sonucu

Asal Araştırma Şirketi, 1-9 Kasım 2025 tarihlerinde 2 bin 15 kişiyle yaptığı anket çalışmasında seçmene "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Özgür Özel aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" ve "Türkiye’de bir muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor musunuz?" soruları soruldu.