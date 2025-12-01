Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı olsa seçimi kazanır mı? Asal Araştırma'dan çarpıcı anket sonucu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Asal Araştırma Şirketi, 1-9 Kasım 2025 tarihlerinde 2 bin 15 kişiyle yaptığı anket çalışmasında seçmene "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Özgür Özel aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" ve "Türkiye’de bir muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor musunuz?" soruları soruldu.
SEÇMEN TÜRKİYE'DE MUHALEFET BOŞLUĞU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR
Seçmen muhalefet boşluğuyla ilgili soruya; yüzde 56,6 oranıyla 'Evet', yüzde 35 oranıyla 'Hayır', yüzde 8,4 oranıyla da 'Fikrim Yok' cevabını verdi.
14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçiminde oy verilen partiye göre dağılımı ise şöyle:
AK Parti: 49,4 Evet - 38,6 Hayır - 12 Fikrim Yok
CHP: 57 Evet - 32,5 Hayır - 10,5 Fikrim Yok
MHP: 54,2 Evet - 38,1 Hayır - 7,7 Fikrim Yok
DEM Parti: 64,6 Evet - 27,2 Hayır - 8,2 Fikrim Yok
İYİ Parti: 58,3 Evet - 37 Hayır- 4,7 Fikrim Yok
Diğer: 56,1 Evet- 36,6 Hayır - 7,3 Fikrim Yok
Ortalama: 56,6 Evet - 35 Hayır - 8,4 Fikrim Yok
"Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Özgür Özel aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" sorusuna ise seçmen yüzde 51,4 oranıyla 'Kazanamaz' oyu verdi. Anketten yüzde 38 oranıyla 'Kazanır', yüzde 10 oranıyla 'Fikrim Yok' sonuçları çıktı.
14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçiminde oy verilen partiye göre dağılımı ise şöyle:
AK Parti: 9 Kazanır - 81 Kazanamaz - 9,6 Fikrim Yok
CHP: 76,6 Kazanır - 17,9 Kazanamaz - 5,5 Fikrim Yok
MHP: 6,1 Kazanır - 82,8 Kazanamaz - 11,1 Fikrim Yok
DEM Parti: 39,2 Kazanır - 41 Kazanamaz - 19,8 Fikrim Yok
İYİ Parti: 44,9 Kazanır - 48,2 Kazanamaz - 6,9 Fikrim Yok
Diğer: 51,8 Kazanır - 37,5 Kazanamaz - 10,7 Fikrim Yok
Ortalama: 38 Kazanır - 51,4 Kazanamaz - 10,6 Fikrim Yok
ARAŞTIRMA SONUCU NE SÖYLÜYOR?
Araştırma, seçmenin Özgür Özel’in olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair algısını net biçimde ortaya koyuyor:
Bu tablo, olası bir Cumhurbaşkanlığı yarışında Özgür Özel’in seçimi kazanma ihtimali konusunda toplumun hâlâ ikna olmadığını, ancak muhalif tabanda kısmi umut olduğunu işaret ediyor.