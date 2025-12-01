Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı olsa seçimi kazanır mı? Asal Araştırma'dan çarpıcı anket sonucu

Aralık 01, 2025 15:43
1
Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı olsa seçimi kazanır mı? Asal Araştırma'dan çarpıcı anket sonucu

Asal Araştırma Şirketi, 1-9 Kasım 2025 tarihlerinde 2 bin 15 kişiyle yaptığı anket çalışmasında seçmene "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Özgür Özel aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" ve "Türkiye’de bir muhalefet boşluğu olduğunu düşünüyor musunuz?" soruları soruldu.

2

SEÇMEN TÜRKİYE'DE MUHALEFET BOŞLUĞU OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR

Seçmen muhalefet boşluğuyla ilgili soruya; yüzde 56,6 oranıyla 'Evet', yüzde 35 oranıyla 'Hayır', yüzde 8,4 oranıyla da 'Fikrim Yok' cevabını verdi.

3

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçiminde oy verilen partiye göre dağılımı ise şöyle:

AK Parti: 49,4 Evet - 38,6 Hayır - 12 Fikrim Yok

CHP: 57 Evet - 32,5 Hayır - 10,5 Fikrim Yok

MHP: 54,2 Evet - 38,1 Hayır - 7,7 Fikrim Yok

DEM Parti: 64,6 Evet - 27,2 Hayır - 8,2 Fikrim Yok

İYİ Parti: 58,3 Evet - 37 Hayır- 4,7 Fikrim Yok

Diğer: 56,1 Evet- 36,6 Hayır - 7,3 Fikrim Yok

Ortalama: 56,6 Evet - 35 Hayır - 8,4 Fikrim Yok

4

"Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa ve Özgür Özel aday olsa sizce seçimi kazanır mı?" sorusuna ise seçmen yüzde 51,4 oranıyla 'Kazanamaz' oyu verdi. Anketten yüzde 38 oranıyla 'Kazanır', yüzde 10 oranıyla 'Fikrim Yok' sonuçları çıktı. 

5

14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçiminde oy verilen partiye göre dağılımı ise şöyle:

AK Parti: 9 Kazanır - 81 Kazanamaz - 9,6 Fikrim Yok

 

6

CHP: 76,6 Kazanır - 17,9 Kazanamaz - 5,5 Fikrim Yok

MHP: 6,1 Kazanır - 82,8 Kazanamaz - 11,1 Fikrim Yok

 

7

DEM Parti: 39,2 Kazanır - 41 Kazanamaz - 19,8 Fikrim Yok

İYİ Parti: 44,9 Kazanır - 48,2 Kazanamaz - 6,9 Fikrim Yok

 

8

Diğer: 51,8 Kazanır - 37,5 Kazanamaz - 10,7 Fikrim Yok

Ortalama: 38 Kazanır - 51,4 Kazanamaz - 10,6 Fikrim Yok

9

ARAŞTIRMA SONUCU NE SÖYLÜYOR? 

Araştırma, seçmenin Özgür Özel’in olası Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair algısını net biçimde ortaya koyuyor:

  • İktidar blokunda “kazanamaz” görüşü ezici ağırlıkta.
  • CHP seçmeni yüksek özgüvenli.
  • Genel ortalama, Özel’in kazanacağına inananların %40’ın altında olduğunu gösteriyor.

Bu tablo, olası bir Cumhurbaşkanlığı yarışında Özgür Özel’in seçimi kazanma ihtimali konusunda toplumun hâlâ ikna olmadığını, ancak muhalif tabanda kısmi umut olduğunu işaret ediyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.