Dünya'nın en soğuk yeri tespit edildi! Termometreler eksi 98’i gösterdi

LABORATUVARDA SINIRLAR DAHA DA ZORLANIYOR

Doğada kendiliğinden oluşan eksi 98 derecedeki soğukluk olağan sınırları zorlasa da bilim insanları laboratuvarlarda fiziksel sınırları biraz daha zorluyor. Bilim dünyasında mutlak sıfır olarak kabul edilen eksi 273,15 dereceye ulaşmayı henüz kimse başaramadı ama her çalışmada bir adım daha ileri gidilerek sınıra yaklaşılıyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda Alman araştırmacılar 2021 yılında rubidyum atomlarını kullanarak sıcaklığı 38 pikokelvin seviyesine kadar düşürebildi. 100 bin atom ve 110 metrelik kulenin kullanıldığı deneyde atomlar manyetik bırakılarak genişletildi. İşlem sırasına atomlar neredeyse tamamen hareketsiz hale getirilirken Bose-Einstein yoğuşması ismi verilen olağan dışı kuantum durumuna ulaşıldı.

Elbette bu sıcaklıklar ya da bir başka deyişle soğukluklar insanlar tarafından hissedilebilecek ya da insanın yaşayabileceği seviyeler değil. Ancak maddeyi bu seviyelerde klasik fizikten çıkarak kuantum dünyasına kurallarına adapte olacak kadar sıra dışı. Bu deneylerle evrenin temel yapı taşlarından olan maddeye dair daha geniş bir pencere aralanıyor.