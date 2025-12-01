Altın fiyatları ralliye başladı mı? Zafer Ergezen tüm yatırımcılara seslendi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Fed'in faiz indirimi ihtimalinin artmasıyla doların baskılandığını ve değerli metallerde özellikle altın fiyatları için yükseliş getirdiğini bildirdi. Altın için yeni bir rekorun geleceğinin beklendiğini belirten Ergezen, gümüşte zaten rekorun geldiğini, altın fiyatlarında da zirve için izlemek gerektiğini belirterek tüm yatırımcıları uyardı.