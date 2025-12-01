Altın fiyatları ralliye başladı mı? Zafer Ergezen tüm yatırımcılara seslendi

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, Fed'in faiz indirimi ihtimalinin artmasıyla doların baskılandığını ve değerli metallerde özellikle altın fiyatları için yükseliş getirdiğini bildirdi. Altın için yeni bir rekorun geleceğinin beklendiğini belirten Ergezen, gümüşte zaten rekorun geldiğini, altın fiyatlarında da zirve için izlemek gerektiğini belirterek tüm yatırımcıları uyardı.