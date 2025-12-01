Trafiği kilitledi, suçu navigasyona attı! Tır şoförünün savunması yüzleri güldürdü: "O kadın beni getirdi buraya"

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir tır sürücüsü, navigasyondan yol takibi yaptığı sırada yanlışlıkla devlet hastanesine geldi. Hastane önünde yapılan parklardan dolayı bir türlü dönüş alamayan tır sürücüsü metrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu.

AMBULANSLAR DA İLERLEYEMEDİ

Hastaneye ulaşmaya çalışan ambulanslar ve vatandaşlar uzun süre hareket edemedi. Polis ekipleri trafik akışını sağlamak için yoğun çaba gösterirken, tır sürücüsü aracın bulunduğu yerden çıkarılması için yardım bekledi.

"KONUMDAKİ O KADIN BENİ GETİRDİ"

Vatandaşlardan tepki toplayan tır sürücüsünü ve yaşanan yoğunluğu vatandaş görüntüledi. Tepkilere neden olan tır sürücüsü ise, "Konumdaki o kadın beni getirdi" diyerek kendini savundu. Araç trafiği tırın bölgeden ayrılmasıyla son buldu.