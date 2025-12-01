Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir tır sürücüsü, navigasyondan yol takibi yaptığı sırada yanlışlıkla devlet hastanesine geldi. Hastane önünde yapılan parklardan dolayı bir türlü dönüş alamayan tır sürücüsü metrelerce kuyruk oluşmasına neden oldu.
Hastaneye ulaşmaya çalışan ambulanslar ve vatandaşlar uzun süre hareket edemedi. Polis ekipleri trafik akışını sağlamak için yoğun çaba gösterirken, tır sürücüsü aracın bulunduğu yerden çıkarılması için yardım bekledi.
Vatandaşlardan tepki toplayan tır sürücüsünü ve yaşanan yoğunluğu vatandaş görüntüledi. Tepkilere neden olan tır sürücüsü ise, "Konumdaki o kadın beni getirdi" diyerek kendini savundu. Araç trafiği tırın bölgeden ayrılmasıyla son buldu.