Fenerbahçe Galatasaray puan durumu, kadro değeri! Derbi öncesi FB GS kalan maçları gündemde

Trendyol Süper Lig'de bugün (1 Aralık 2025 Pazartesi) saat 20.00'de Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmada Fenerbahçe galibiyet alırsa Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturacak. Mevcut lider olan Galatasaray ise galibiyet durumunda puan farkını tekrardan 4'e çıkartacak.

Kritik derbiye saatler kala Fenerbahçe - Galatasaray puan durumu, kadro değeri gündem oldu.

FENERBAHÇE - GALATASARAY PUAN DURUMU

Süper Lig'de bu sezon namağlup olarak ilerleyen Fenerbahçe 13 maçta 9 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. 31 puan toplayan sarı-lacivertliler ligde 2. sırada yer alıyor. Fenerbahçe derbide galibiyet alırsa Galatasaray'ı geçerek 2 puan farkla 1. sıraya yükselecek.

Galatasaray ise bu sezon 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 32 puan toplayan sarı-kırmızılılar ligde 1. sırada yer alıyor. Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe karşısında galibiyet ile ayrılırsa puan farkını tekrardan 4 yapacak. Beraberlik durumunda ise sarı-kırmızılılar liderliklerini devam ettirecekler.

FENERBAHÇE KADRO DEĞERİ

Fenerbahçe'nin Transfermarkt'ın verilerine göre 291.80 milyon Euro kadro değeri bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde 35 milyon Euro ile Jhon Duran en çok piyasa değerine sahip futbolcu olarak belirtiliyor. Jhon Duran'ın ardından ise 24 milyon Euro piyasa değeri ile Edson Alvarez ve Youssef En-Nesyri geliyor.

Fenerbahçe'de en çok piyasa değerine sahip 10 futbolcu şöyle:

Jhon Duran - 35 milyon Euro Edson Alvarez - 24 milyon Euro Youssef En-Nesyri - 24 milyon Euro Kerem Aktürkoğlu - 23 milyon Euro Ederson - 18 milyon Euro Marco Asensio - 17 milyon Euro Dorgeles NEne - 17 milyon Euro Jayden Oosterwolde - 16 milyon Euro Sebastian Szymanski - 14 milyon Euro Milan Skriniar - 12 milyon Euro

GALATASARAY KADRO DEĞERİ

Galatasaray'ın ise Transfermarkt verilerine göre 305.20 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Sarı-kırmızılıların en değerli futbolcusunun ise 75 milyon piyasa değeri ile Victor Osimhen olduğu belirtiliyor. Osimhen'in ardından 28 milyon Euro ile Wilfried Singo ve 25 milyon Euro ile Leroy Sane geliyor.

Galatasaray'ın en değeri 10 futbolcusu şöyle:

Victor Osimhen - 75 milyon Euro Wilfried Singo - 28 milyon Euro Leroy Sane - 25 milyon Euro Barış Alper Yılmaz - 25 milyon Euro Gabriel Sara - 22 milyon Euro Davinson Sanchez - 20 milyon Euro Uğurcan Çakır - 15 milyon Euro Yunus Akgün - 15 milyon Euro Lucas Torreira - 13 milyon Euro Roland Sallai - 10 milyon Euro

FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 2025-2026 sezonunun ilk yarısında kalan maçları şöyle:

01.12.2025 | Fenerbahçe - Galatasaray

06.12.2025 | Başakşehir - Fenerbahçe

15.12.2025 | Fenerbahçe - Konyaspor

21.12.2025 | Eyüpspor - Fenerbahçe

GALATASARAY KALAN MAÇLARI

TFF tarafından paylaşılan Süper Lig 2025-2026 sezonu maç takvimine göre Galatasaray'ın kalan maçları şöyle: