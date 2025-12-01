Menü Kapat
14°
Dünya
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Pakistan'da intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde intihar saldırısı gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre, saldırıda, 1 polis hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Pakistan'da intihar saldırısı: Ölü ve yaralılar var
AA
AA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
16:25
|
01.12.2025
01.12.2025
16:25

Afganistan'a sınırı bulunan eyaletinin kuzeybatısındaki Lakki Marwat bölgesinde polis aracına düzenlendi. Lakki Marwat polisi sözcüsü Asıf Hassan, saldırganın güvenlik güçlerine ait aracın yakınında üzerindeki düzenekle kendini patlatması sonucu bir polisin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Başbakanı Şahbaz Şerif, yayımladığı mesajda saldırıyı kınayarak hayatını kaybeden polis memuruna ve yaralılara taziyelerini iletti.

TERÖR FAALİYETLERİ YOĞUNLAŞTI

Ayrıca, Lakki Marwat, komşu Bannu ve Kuzey Veziristan bölgeleriyle birlikte uzun süredir terör faaliyetlerinin yoğunlaştığı noktalar arasında bulunuyor.

Pakistan ordusu, 27 Kasım'da Hayber Pahtunhva eyaletinde düzenlenen operasyonda "Hindistan destekli" 22 militanın öldürüldüğünü bildirmişti.

