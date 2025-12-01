Eşinin biriktirdiği altınları çaldı, tıraş olurken yakalandı! İfadesinde söyledikleri ise şoke etti

Kategoriler
İstanbul Sarıyer'de meydana gelen olayda; evindeki ziynet eşyalarının kaybolduğunu fark eden Ezgi Ö., durumu polise bildirdi.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipler, ziynet eşyalarının bir kuyumcuda Ezgi Ö.'nün eşi Mert Ö. (31) tarafından bozdurulduğu öğrenildi.
Çalışma başlatan Mert Ö.'yü erkek kuaföründe tıraş olduğu sırada yakaladı. Gözaltına alınan Mert Ö., emniyette verdiği ifadede eşinin ziynet eşyalarını kumar borcu nedeniyle aldığını söyledi. 'Evden hırsızlık' suçundan adli işlem yapılan Mert Ö., serbest bırakıldı.
Şüphelinin kuyumcuda altınları bozdurduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin altınları bozdurup parayı aldığı anlar görülüyor.