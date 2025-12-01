Fenerbahçe Galatasaray galibiyet sayıları, en çok kim kazandı? FB GS karnesi

Türk futbolunun en büyük derbi mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki rekabet bugün 404. kez gerçekleştirilecek. Süper Lig 2025-2026 sezonunun 14. haftası kapsamında oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Fenerbahçe - Galatasaray galibiyet sayıları, en çok kim kazandı soruları gündeme geldi.

FENERBAHÇE - GALATASARAY GALİBİYET SAYILARI, EN ÇOK KİM KAZANDI?

Fenerbahçe ile Galatasaray tarihleri boyunca bütün kulvarlarda 403 kez karşı karşıya geldi. Derbi tarihinde en çok kazanan takım 149 galibiyet ile Fenerbahçe oldu. Galatasaray ise sarı-lacivertliler karşısında 130 galibiyet aldı. İki takım arasında oynanan 124 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.

FENERBAHÇE - GALATASARAY KARNESİ, İSTATİSTİKLERİ

Büyük rekabette Fenerbahçe, Galatasaray karşısında toplam 543 gol attı. Galatasaray ise 502 kere fileleri havalandırdı. Son 10 maçta ise Galatasaray 5, Fenerbahçe ise 3 galibiyet aldı. İki takım arasında oynanan son 10 maçta, 2 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 maçın istatistikleri şöyle: