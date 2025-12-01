Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Editor
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Fenerbahçe Galatasaray galibiyet sayıları, en çok kim kazandı? FB GS karnesi

Fenerbahçe ile Galatasaray bugün Kadıköy'de 404. kez karşı karşıya gelecek. Mücadeleye kısa süre kala taraftarlar tarafından Fenerbahçe Galatasaray galibiyet sayıları, en çok kim kazandı gibi soruların cevapları araştırılmaya başlandı. 116 yıllık derbi tarihinde en çok görülen sonuç gündeme geldi.

Fenerbahçe Galatasaray galibiyet sayıları, en çok kim kazandı? FB GS karnesi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
16:29
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
16:29

Türk futbolunun en büyük mücadelelerinden biri olan ile arasındaki rekabet bugün 404. kez gerçekleştirilecek. 2025-2026 sezonunun 14. haftası kapsamında oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Fenerbahçe - Galatasaray galibiyet sayıları, en çok kim kazandı soruları gündeme geldi.

Fenerbahçe Galatasaray galibiyet sayıları, en çok kim kazandı? FB GS karnesi

FENERBAHÇE - GALATASARAY GALİBİYET SAYILARI, EN ÇOK KİM KAZANDI?

Fenerbahçe ile Galatasaray tarihleri boyunca bütün kulvarlarda 403 kez karşı karşıya geldi. Derbi tarihinde en çok kazanan takım 149 galibiyet ile Fenerbahçe oldu. Galatasaray ise sarı-lacivertliler karşısında 130 galibiyet aldı. İki takım arasında oynanan 124 maç ise beraberlik ile sonuçlandı.

Fenerbahçe Galatasaray galibiyet sayıları, en çok kim kazandı? FB GS karnesi

FENERBAHÇE - GALATASARAY KARNESİ, İSTATİSTİKLERİ

Büyük rekabette Fenerbahçe, Galatasaray karşısında toplam 543 gol attı. Galatasaray ise 502 kere fileleri havalandırdı. Son 10 maçta ise Galatasaray 5, Fenerbahçe ise 3 galibiyet aldı. İki takım arasında oynanan son 10 maçta, 2 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı.

Fenerbahçe Galatasaray galibiyet sayıları, en çok kim kazandı? FB GS karnesi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 maçın istatistikleri şöyle:

  1. Ziraat Türkiye Kupası (Çeyrek Final) | 2 Nisan 2025 | Fenerbahçe 1:2 Galatasaray
  2. Süper Lig | 24 Şubat 2025 | Galatasaray 0:0 Fenerbahçe
  3. Süper Lig | 21 Eylül 2024 | Fenerbahçe 1:3 Galatasaray
  4. Süper Lig | 19 Mayıs 2024 | Galatasaray 0:1 Fenerbahçe
  5. Süper Kupa Finali | 7 Nisan 2024 | Galatasaray 3:0 Fenerbahçe
  6. Süper Lig | 24 Aralık 2023 | Fenerbahçe 0:0 Galatasaray
  7. Süper Lig | 4 Haziran 2023 | Galatasaray 3:0 Fenerbahçe
  8. Süper Lig | 8 Ocak 2023 | Fenerbahçe 0:3 Galatasaray
  9. Süper Lig | 10 Nisan 2022 | Fenerbahçe 2:0 Galatasaray
  10. Süper Lig | 21 Kasım 2021 | Galatasaray 1:2 Fenerbahçe
TGRT Haber
