Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Kasım ayı enflasyon açıklandı mı ne zaman açıklanır?

Tüketici fiyat endeksi duyuruları yakından izleniyor. Kasım ayının tamamlanması nedeniyle gündeme enflasyonla ilgili sorular geliyor. Her ay düzenli şekilde yayımlanan enflasyon oranı Kasım için açıklandı mı, ne zaman duyurulacak?

Kasım ayı enflasyon açıklandı mı ne zaman açıklanır?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 16:43
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 16:43

Gözler İstatistik Kurumu'nda. Aylık rakamlarını aktarıyor.

Yılın 11. ayı olan Kasım'ın sona ermesi yeni soruları gündeme taşıyor.

Kasım ayı enflasyon açıklandı mı ne zaman açıklanır?

KASIM ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım enflasyonu henüz ilan edilmedi, bugün de paylaşılmayacak.

Konuya dair aylık veriler 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da duyurulacak.

Kasım ayı enflasyon açıklandı mı ne zaman açıklanır?

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, reel ve finansal sektör temsilcileri ile uzmanlardan oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı artış tahmini, bu anket döneminde yüzde 1,59’a çıktı.

Cari yılsonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77’den yüzde 32,20’ye yükseldi.

TÜFE’de artış öngörüsü 12 ay sonrası için yüzde 23,26’dan yüzde 23,49’a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36’dan yüzde 17,69’a yükseldi.

Sıkça Sorulan Sorular

Kasım ayı enflasyonu neden bugün açıklanmıyor?
TÜİK her ayın verilerini belirlenen takvime göre duyurduğu için Kasım ayına ait sonuçlar 3 Aralık’ta açıklanacak.
ETİKETLER
#Ekonomi
#Türkiye
#enflasyon
#tüik
#tüfe
#Aktüel
