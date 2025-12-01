Kasım ayı enflasyon açıklandı mı ne zaman açıklanır?

Gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nda. Aylık enflasyon rakamlarını TÜİK aktarıyor.

Yılın 11. ayı olan Kasım'ın sona ermesi yeni soruları gündeme taşıyor.

KASIM ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım enflasyonu henüz ilan edilmedi, bugün de paylaşılmayacak.

Konuya dair aylık veriler 3 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 10.00'da duyurulacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının, reel ve finansal sektör temsilcileri ile uzmanlardan oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı.

Buna göre, geçen ay yüzde 1,55 olan kasım ayı TÜFE artış tahmini, bu anket döneminde yüzde 1,59’a çıktı.

Cari yılsonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 31,77’den yüzde 32,20’ye yükseldi.

TÜFE’de artış öngörüsü 12 ay sonrası için yüzde 23,26’dan yüzde 23,49’a, 24 ay sonrası için de yüzde 17,36’dan yüzde 17,69’a yükseldi.