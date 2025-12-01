Asgari ücret için çok çarpıcı açıklama! Özgür Erdursun net rakamı verdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Asgari ücret maratonu başladı. Birçok çalışanın maaşını etkileyecek oran için son enflasyon rakamının açıklanması bekleniyor. Akabinde Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve yeni asgari ücret zammı belli olacak. Bir televizyon kanalında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret zammı hakkında açıklama yaptı ve net rakamı verdi.
Erdursun, “Yüzde 25 artış bekliyoruz. Aslında yüzde 20 öngörümüz vardı ancak işveren kesimi 5 puan katkı yapabileceğini söyleyince beklentimiz yüzde 25’e yükseldi” dedi. Bu artış oranıyla net asgari ücretin 27.630 TL olacağını, “Maksimum 28 bin lira olur, bunun üzerinde bir beklentimiz yok” ifadeleriyle açıkladı.
Yıl sonunda enflasyonun yüzde 31–32 bandında beklendiğini hatırlatan Erdursun, bu oranın birebir asgari ücrete yansıtılmasının olası görünmediğini söyledi.
"Asgari ücretle çalışan kişi sayısı net bilinmiyor" diyen Erdursun, kağıt üzerinde asgari ücretli gösterilip elden ödeme yapılan çalışanların bulunduğunu vurgulayarak bunun bir suç olduğunu belirtti. SGK’nın bu konuda denetimleri artırdığını ifade etti.
Erdursun, hükümetin bu yıl için yüzde 30 enflasyon öngörüsüyle aynı oranda zam yaptığını hatırlatarak, “Yıl sonu enflasyon yüzde 32 çıkarsa, hükümet bunun üzerini telafi etmeye çalışacaktır. Ancak artışın yüzde 25 ile sınırlı kalacağını düşünüyorum” dedi.
"Yüzde 25’in üzerinde bir artış olursa benim için de sürpriz olur" diyen Erdursun, 2026’da enflasyon hedefinin yüzde 16 olduğunu, hedefe yakın bir gerçekleşme olursa temmuz ayında ek bir düzenleme beklemediğini, ücretin yıl boyu 27.630 TL civarında kalabileceğini belirtti.
Erdursun, özel sektörde ücret skalasının asgari ücrete yaklaştığını vurgulayarak, “Asgari ücretin üstünde alanlara asgari ücret kadar bile zam yapılmıyor. Bu nedenle ücretler birbirine çok yaklaştı” dedi.
Erdursun, Türkiye’de bildirilen ortalama ücretlerin asgari ücretin 1,8 katı seviyesinde olduğunu, 2 katı kadar bile yüksek olmadığını ekledi.