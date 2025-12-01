Menü Kapat
14°
İsmail Jakobs, Singo, Eren Elmalı, Sallai Fenerbahçe Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları

İsmail Jakobs, Singo, Sallai ve Eren Elmalı bugün oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde oynamayacak. Taraftarlar tarafından İsmail Jakobs, Singo, Eren Elmalı, Sallai Fenerbahçe - Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Karşılaşma bugün saat 20.00'de başlayacak. Galatasaray sakatlık durumları belli oldu.

İsmail Jakobs, Singo, Eren Elmalı, Sallai Fenerbahçe Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları
Trendyol 'de 14. hafta maçları bugün sona erecek. Son mücadeleler kapsamında Kadıköy'de ile karşı karşıya gelecek. Kritik karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

mücadelesinin başlamasına sayılı saatler kala taraftarlar tarafından İsmail Jakobs, Singo, , Sallai Fenerbahçe - Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

İsmail Jakobs, Singo, Eren Elmalı, Sallai Fenerbahçe Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları

İSMAİL JAKOBS FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

İsmail Jakobs, Süper Lig'in 13. haftası kapsamında oynanan Galatasaray - Gençlerbirliği maçında sakatlanarak oyundan çıktı. Senagalli futbolcu yaşadığı sakatlık nedeniyle Fenerbahçe - Galatasaray maçında forma giymiyor.

İsmail Jakobs, Singo, Eren Elmalı, Sallai Fenerbahçe Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları

SİNGO FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Wilfried Singo geçirdiği sakatlıktan dolayı Fenerbahçe - Galatasaray maçında oynamıyor. Fildişili futbolcu karşılaşmanın 40. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Galatasaray tarafından yapılan açıklamada Singo'nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanam) tespit edildiği açıklanmıştı.

Singo'nun sakatlık durumuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında dün oynanan Gençlerbirliği maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Wilfried Singo’nun sol arka adale grubunda tip 2 C strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

İsmail Jakobs, Singo, Eren Elmalı, Sallai Fenerbahçe Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları

EREN ELMALI FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Eren Elmalı bahis soruşturması kapsamında PFDK tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı. Eren Elmalı'nın cezası henüz dolmadığı için Fenerbahçe - Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

İsmail Jakobs, Singo, Eren Elmalı, Sallai Fenerbahçe Galatasaray maçında neden yok, oynamıyor? Sakatlık durumları

SALLAİ FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Roland Sallai kırmızı kart cezalısı olduğu için Fenerbahçe - Galatasaray maçında oynamıyor. Macaristanlı futbolcu Süper Lig'in 13. haftası kapsamında oynanan Galatasaray - Gençlerbirliği maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşmüştü.

