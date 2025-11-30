Altın fiyatları uçuşa geçti! Gram altın bir anda yükseldi: İşte 30 Kasım 2025 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Altın fiyatları 52 haftalık yükselişini sonlandırarak son 5 haftada ciddi kayıplar yaşadı. Haftalardır düşüşlere doymayan altın fiyatları haftayı yine düşüşle açsa da toparlanma eğilimi göstermeye başladı. Altın fiyatları 30 Kasım Pazar gününü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 30 Kasım altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
ALIŞ(TL) 5.762,77
SATIŞ(TL) 5.763,55
ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?
ALIŞ(TL) 9.479,00
SATIŞ(TL) 9.558,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?
ALIŞ(TL) 37.800,00
SATIŞ(TL) 37.800,00
22 AYAR BİLEZİK FİYATI NE KADAR?
ALIŞ(TL) 5.298,12
SATIŞ(TL) 5.335,83
ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?
ALIŞ(USD) 4.217,39
SATIŞ(USD) 4.217,96