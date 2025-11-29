Altın resmen roket takacak! Tuna Kaya'dan yatırımcılara çok çarpıcı 2026 uyarısı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın fiyatları yükselme ivmesini yeniden yakaladı. Gümüş son yılların en yüksek seviyesini gördü. Ekonomist Tuna Kaya, altın ve gümüşün 2026 yılındaki seyri hakkında değerlendirmede bulunarak tüm yatırımcıları uyardı. Kaya, 2026 yılında piyasalara roket takılacağını söyleyerek çok kritik noktaların altını çizdi. İşte detaylar...
2026 yılına damga vuracak olgu Fed'in faiz politikası hakkında konuşan Kaya, "Öncelikle Fed'in faiz politikasına baktığımızda Fed Aralık'ın 10'unda toplantısı var ve Fed artık 25 puan faiz indirecek. Ve gelelim 2026 yılında… Fed Başkanı Powell Mayıs ayında görev süresi doluyor ve Trump onun yerine kendi istediği başkanı atayacak ve bu başkanın da hızlı bir şekilde faiz indirmesini sağlayacak. Yani önümüzdeki süreçte dünyanın en büyük ekonomisi ABD’de faiz indirim süreci devam edecek. Aynı zamanda Fed, Aralık ayı itibarıyla parasal sıkılaşmayı da bitiriyor ve bu ölçekte her ay ortalama 100 milyar dolar para piyasaya akacak" dedi.
Amerika’daki tüketici fiyat endeksi hakkında bilgi veren Kaya, "Tüketici fiyat endeksi son 6 aydır yükseliş eğiliminde. Bu veri açıklanamadı çünkü ABD hükümeti 43 gün kapalı kaldı. Yılın sonuna doğru açıklanır; Kasım verisi büyük ihtimalle gelmeyecek. Enflasyon katılık gösteriyor ve Fed de faiz indirimine girecek" diyerel bu enflasyon–faiz indirimi arasındaki makas ve dengenin 2026'ya damga vuracağını belirtti.
"Fed faiz tahmin aracında Aralık toplantısında %85 faiz indirimi bekleniyor" diyen Kaya, önceki iki hafta bu oran %30’a kadar gerilediğini ancak artık Fed faiz indiriyor ve bu piyasaları coşturduğunu söyledi.
Altın hakkında değerlendirme yapan Kaya, "Altın ve gümüş tarafında bir savaş fiyatlaması yok. Çünkü Ukrayna–Rusya arasında barış trafiği başladı. Bu süreç altın/gümüşü etkilemedi. Yükselişi tetikleyen Fed’in faiz indirmesi. Faiz getirisi olmayan altın ve gümüş için bu çok pozitif" dedi.
Gümüş tarafında durumun daha farklı olduğunun altını çizen Kaya, "Gümüş yeşil enerjinin lokomotifi, sanayide de kullanılıyor. Arz talebin altında kaldığı için 2026’ya damga vurması bekleniyor" dedi.
Altın fiyatları için 4151 seviyesinin kritik olduğunu hatırlatan Kaya, "Bu bölgenin üzerindeki kalıcılık altını önce 4380’e, sonra 4500 dolara taşıyabilir. Üçgen yukarı kırıldı. Altın 4151 üzerinde kaldıkça 4500 dolar hedef. 4096 dolar ilk destek, 4000 dolar ana destek. 4245 aşılırsa alım yapılabilir, şimdilik beklemedeyiz" diyerek yatırımcıları uyardı.
Gram altın için üçgenin yukarı kırıldığını söyleyen Kaya, 6000 ve 6330 liranın hedef olduğunu, dolar/TL kuru sıkışık olsa da ons gramı desteklediğini bildirdi.
Altın/gümüş rasyosunun gümüş lehine olduğunu söyleyen Kaya, "74 aşağı kırılırsa rasyo 64’e çekilebilir, bu da gümüşü destekler. Gümüşte önceki zirve 54.48. Burayı aşarsa 60 dolar hedef. 52.70 destek; bunun üzerinde kaldıkça 54.50 aşımı kolay. 54.50 üstünde günlük kapanış gelirse alım yapılabilir" dedi.
Kripto ekosisteminde düzelme olduğunu ancak Fed’in genişleme sürecinin kriptoları desteklediğini ifade eden Kaya, "Özellikle Bitcoin, Ethereum, Solana, Ripple tarafında. Bitcoin korku endeksi yükseldi, Bitcoin fiyatı geriledi. Bitcoin 88.000 direncini aştı. 93.000 geçici direnç. Asıl direnç 99.000. 88.250 destek" diyerek en önemli rakamları açıkladı.
Kaya, "İç piyasada yabancılar son 4 haftada 1.4 milyar dolar tahvil aldı. Enflasyon düşüyor, carry trade cazip. Yurt içi döviz mevduatları azaldı. Merkez rezervleri son haftalarda düştü; yıl sonu ödemeleri ve kur müdahaleleri olabilir" dedi.
Kasım enflasyonunun Aralık 3’te açıklanacağını hatırlatan Kaya, "1.25’in altı iç piyasayı destekler ve faiz indirimini güçlendirir. Piyasalar merdivenle çıkar, asansörle iner… Ama bazen yukarı çıkarken asansöre roket takılır. 2026 böyle bir yıl olacak" diyerek tüm yatırımcıları uyardı.