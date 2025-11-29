Altın resmen roket takacak! Tuna Kaya'dan yatırımcılara çok çarpıcı 2026 uyarısı

2026 yılına damga vuracak olgu Fed'in faiz politikası hakkında konuşan Kaya, "Öncelikle Fed'in faiz politikasına baktığımızda Fed Aralık'ın 10'unda toplantısı var ve Fed artık 25 puan faiz indirecek. Ve gelelim 2026 yılında… Fed Başkanı Powell Mayıs ayında görev süresi doluyor ve Trump onun yerine kendi istediği başkanı atayacak ve bu başkanın da hızlı bir şekilde faiz indirmesini sağlayacak. Yani önümüzdeki süreçte dünyanın en büyük ekonomisi ABD’de faiz indirim süreci devam edecek. Aynı zamanda Fed, Aralık ayı itibarıyla parasal sıkılaşmayı da bitiriyor ve bu ölçekte her ay ortalama 100 milyar dolar para piyasaya akacak" dedi.

