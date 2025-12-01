Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Mustafa Destici'den 'evlenmeyenleri işe almayın' çıkışı! Sözleri gündeme oturdu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'de evliliğin teşvik edilmesi gerektiğini ifade ederek ilginç bir çıkış yaptı. Destici, "İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın" ifadelerini kullandı. Destici'nin radikal sözleri sosyal medyada gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 10:46
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 10:50

lideri partisinin Mardin İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde düşen ve doğum oranlarıyla ilgili konuşan Destici'den radikal bir öneri geldi. Gençlerin evliliğe teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Destici, "Teşvikler, evlenenlere yardımlar, faizsiz krediler var ama bizce daha somut adımlar atılması lazım" ifadelerini kullandı.

Mustafa Destici'den 'evlenmeyenleri işe almayın' çıkışı! Sözleri gündeme oturdu

"EVLENMEYENİ İŞE ALMAYIN"

Türkiye'de evliliğin teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin çocuk sahibi olmasını teşvik etmeliyiz. Teşvikler, evlenenlere yardımlar, faizsiz krediler var ama bizce daha somut adımlar atılması lazım. Örneğin çok radikal bir şey söyleyeceğim. İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. Çünkü bu millet bizim, bu milleti yaşatmamız lazım. bir milletin en büyük zenginliğidir." şeklinde konuştu.

Mustafa Destici'den 'evlenmeyenleri işe almayın' çıkışı! Sözleri gündeme oturdu

"VATANDAŞLIK MAAŞI HİZMETE GİRMELİ"

Destici, "vatandaşlık maaşı" adı altında bir çalışma yürütüldüğünü, bunun bir an önce hizmete girmesi gerektiğini dile getirdi.
Konuşmaların ardından yapılan kongrede, mevcut il başkanı Salih Ersöz yeniden seçildi. Destici, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Mardin Şubesini ziyaret etti. Buradan Cumhuriyet Meydanı Birinci Cadde'ye geçen Destici, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Evlilik tartışmasında öldürülen gence son veda
Nüfusta büyük kriz! Doğum oranları ciddi oranda azaldı: Uzmanlardan 'erken evlenin' çağrısı
ETİKETLER
#evlilik
#doğum oranı
#nüfus
#istihdam
#mustafa destici
#bbp
#Vatandaşlık Maaşı
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.