Mustafa Destici'den 'evlenmeyenleri işe almayın' çıkışı! Sözleri gündeme oturdu

BBP lideri Mustafa Destici partisinin Mardin İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu. Son dönemlerde düşen evlilik ve doğum oranlarıyla ilgili konuşan Destici'den radikal bir öneri geldi. Gençlerin evliliğe teşvik edilmesi gerektiğini söyleyen Destici, "Teşvikler, evlenenlere yardımlar, faizsiz krediler var ama bizce daha somut adımlar atılması lazım" ifadelerini kullandı.

"EVLENMEYENİ İŞE ALMAYIN"

Türkiye'de evliliğin teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin çocuk sahibi olmasını teşvik etmeliyiz. Teşvikler, evlenenlere yardımlar, faizsiz krediler var ama bizce daha somut adımlar atılması lazım. Örneğin çok radikal bir şey söyleyeceğim. İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. Çünkü bu millet bizim, bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir." şeklinde konuştu.

"VATANDAŞLIK MAAŞI HİZMETE GİRMELİ"

Destici, "vatandaşlık maaşı" adı altında bir çalışma yürütüldüğünü, bunun bir an önce hizmete girmesi gerektiğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından yapılan kongrede, mevcut il başkanı Salih Ersöz yeniden seçildi. Destici, daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Mardin Şubesini ziyaret etti. Buradan Cumhuriyet Meydanı Birinci Cadde'ye geçen Destici, esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.