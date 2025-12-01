Türkiye’nin en soğuk yeri belli oldu! Her yer buz tuttu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü günlerdir kar yağışı ve soğuk hava uyarısında bulunuyordu. 1 Aralık itibarıyla birçok kentte hava sıcaklıkları düştü, kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Doğu illerinin neredeyse tamamında beyaz büründü.

TÜRKİYE'NİN EN SOĞUK YERİ: ERZURUM

Yağışlar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri yer yer kar yağışı şeklinde olacak. sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor. Öte yandan Meteorolojinin yaptığı ölçümlerde, gerçekleşen en düşük sıcaklıklar listesinde; Erzurum Palandöken Doğu Anadolu Gözlemevi -6.6 ile ilk sırada yer aldı.