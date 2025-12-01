Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Çarpıntı dizisinden izleyicisine kötü haber! Final tarihi belli oldu

Başrolünde Deniz Çakır, Sibel Taşçıoğlu ve Kerem Bürsin gibi isimlerin yer aldığı çarpıntı dizisi final yapıyor. Dün akşam 12. bölümü yayınlanan dizi önümüzdeki hafta aldığı final kararıyla izleyicisini üzdü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çarpıntı dizisinden izleyicisine kötü haber! Final tarihi belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.12.2025
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
01.12.2025
saat ikonu 10:44

Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in yaptığı, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice'nin kaleme aldığı Çarpıntı dizisinden üzen haber geldi. Çarpıntı dizisi 13. bölümünde yapacak.

ÇARPINTI DİZİSİ FİNAL KARARI ALDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çarpıntı dizisinin son haftalarda hızla yaşadığı kaybı sebebiyle final olup olmayacağı merak ediliyordu. Dizinin son aldığı oranlar ise zarar etmesine neden olmuş, bu nedenle dün akşam alınacak reyting rakamları kritik önem taşımıştı.

Çarpıntı dizisinden izleyicisine kötü haber! Final tarihi belli oldu

Ancak dün gelen rakamlar da diziyi kurtarmadı. Dün akşam 12. bölümü yayınlanan Çarpıntı dizisi, önümüzdeki hafta pazar günü yayınlanacak 13. bölümle final yapacak.

Çarpıntı dizisinden izleyicisine kötü haber! Final tarihi belli oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Selin Yağcıoğlu’nun, o dönemki sevgilisi Allan Hakko ile Kerem Bürsin’i puanladığı video gündem oldu: Woow değil
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Oyuncu İbrahim Yıldız'ın son sağlık durumunda yeni gelişme!
ETİKETLER
#dizi
#final
#reyting
#Çarpıntı
#Burcu Alptekin
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.