Çarpıntı dizisinden izleyicisine kötü haber! Final tarihi belli oldu

Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in yaptığı, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsim Yenice'nin kaleme aldığı Çarpıntı dizisinden üzen haber geldi. Çarpıntı dizisi 13. bölümünde final yapacak.

ÇARPINTI DİZİSİ FİNAL KARARI ALDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çarpıntı dizisinin son haftalarda hızla yaşadığı reyting kaybı sebebiyle final olup olmayacağı merak ediliyordu. Dizinin son aldığı oranlar ise zarar etmesine neden olmuş, bu nedenle dün akşam alınacak reyting rakamları kritik önem taşımıştı.

Ancak dün gelen rakamlar da diziyi kurtarmadı. Dün akşam 12. bölümü yayınlanan Çarpıntı dizisi, önümüzdeki hafta pazar günü yayınlanacak 13. bölümle final yapacak.